Noruega es disculpa per les burles sobre els familiars morts del representant d'Espanya a Eurovisió

POLÉMICA | En la televisión noruega, una serie de colaboradores estaban comentado todo lo que sucede en Eurovisión



🇪🇺 Al hablar de España, algunos colaboradores incluso se llegaron a reír de las pérdidas familiares que ha sufrido @BlasCanto pic.twitter.com/PzuMv7Ye4k — 𝗧𝗩 News 📺 (@TVNewsEspana) May 18, 2021

No puedo reconstruir mi alma viendo cosas como esta. Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo.



No les culpo, seguro que ellos están perfectamente. ✨



Todo mi amor siempre. ❤️ https://t.co/ozw2yEiceo — Blas Cantó (@BlasCanto) May 18, 2021

2/3. In regards of the evaluation of Spain, some of the members came with statements about the music video that might be interpreted as insensitive. This is unfortunate, and we share deep sympathy with Blas. — Melodi Grand Prix (@NRKmgp) May 18, 2021

El cantant Blas Cantó, representant d'Espanya al festival d'Eurovisió, ha protagonitzant la part més fosca de l'edició d'enguany, que se celebrarà aquest dissabte. Mentre les semifinals ja estan en marxa, l'espanyol, classificat directament per a la final, ha centrat totes les mirades.La polèmica va esclatar quan en un programa de la televisió noruega es va ridiculitzar el cantant per passar a la final sense competir amb la resta: "El públic va haver de decidir entre dues cançons i va triar aquesta, potser això vol dir alguna cosa", insinuaven sobre el nivell del tema, que van qualificar d'"avorrit".La part més desagradable, però, va ser quan una col·laboradora va parlar de la iaia morta de Cantó, a qui va dedicada la canço: "La iaia torna i balla amb ella, una espècie de sketch", va indicar.Un altre tertulià va ser encara més bèstia: "Va perdre la iaia per culpa de la Covid, potser vindrà ella", va assegurar entre el riure dels seus companys. "I el seu pare va morir mentre escrivia la cançó, cosa que commou però no m'arriba", deia mentre ensenyava un cartell amb un 4, nota amb la que valora el tema. "Li has posat un 4 tot i això? Estàs malalt", va exclamar la presentadora, fet que va fer esclatar el riure de tots els participants.Blas Cantó va lamentar els fets a Twitter, on va lamentar que "no puc reconstruir la meva ànima veient coses com aquesta. Ningú sap pel que estic passant ni l'esforç que faig fins i tot per seguir viu. No els culpo, segur que ells estan perfectament", va dir.La delegació noruega d'Eurovisió va respondre a través d'un fil de Twitter: "Alguns dels membres van fer declaracions sobre el videoclip que podrien interpretar-se com a insensibles. Això és lamentable i compartim una profunda simpatia amb Blas Cantó", defensen.

