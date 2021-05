Junts, ERC i els comuns demanen a Europa aixecar les patents de les vacunes

Altres notícies que et poden interessar

Junts, ERC i els comuns han reclamat aquest dimecres a Brussel·les que doni suport a l'aixecament de les patents de les vacunes contra la Covid, en la línia del que van proposar els Estats Units . En un debat al Parlament Europeu, l'eurodiputat de Junts, Toni Comín, ha avisat que el món perdrà capacitat de producció "a mitjà termini" si no s'alliberen. L'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, ha remarcat que un bloqueig europeu a la mesura també tindrà repercussions per a la UE, com per exemple per l'arribada de més variants del virus.Des dels comuns, Ernest Urtasun ha avisat a la Comissió Europea que la seva contraproposta "no és suficient". Comín, també exconseller de Salut, ha defensat que l'alliberament de la propietat intel·lectual sí que augmentarà la producció: "No es tracta de quantes fàbriques hi hagi ara, sinó de les que existiran si suspenem les patents". Urtasun també ha qüestionat l'argument dels incentius a la innovació recordant que Pfizer, AstraZeneca i Johnson&Johnson han repartit milers de milions de dòlars en dividends.En canvi, l'eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, ha criticat la iniciativa del president dels EUA, Joe Biden, per ser "un altre tòpic populista de l'esquerra". "Alliberar la producció no augmentarà la producció ni salvarà vides", ha dit. Montserrat ha assegurat que "la Xina i Rússia serien els únics que produirien vacunes i ho utilitzarien per exercir la seva influència geopolítica".També des de Ciutadans han recriminat a Biden que doni suport a la suspensió de les patents. "No és la solució al problema", ha dit l'eurodiputat Luis Garicano, que ha celebrat la contraproposta de la Comissió Europea, que se centra en les exportacions, els compromisos de les farmacèutiques i l'ús de les normes existents. Tan Ciutadans com el PP creuen que alliberar les patents frenarà la investigació de les farmacèutiques perquè tindran menys incentius.Per la seva banda, la líder del PSOE a l'Eurocambra, Iratxe Garcia, ha donat suport a la suspensió, però ha reclamat prendre altres mesures addicionals, com una "aliança publicoprivada" per garantir una distribució igualitària de les vacunes contra la Covid. El govern espanyol, en la línia del que han defensat el PSOE i Podem aquest dimecres, ja s'havia mostrat partidari d'alliberar les patents quan Biden ho va proposar.

