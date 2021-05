L'Institut del Teatre obre expedients disciplinaris a tres docents

L’Institut del Teatre ha obert expedients disciplinaris a tres docents de la institució: un per indicis d’assetjament sexual, que denunciarà a la fiscalia, i dos per conductes inapropiades a l’aula.La decisió s'ha pres després de rebre l’informe de les investigacions de la Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments Sexuals vinculada a un protocol de l'Institut sobre les deu instàncies d'alumnes i exalumnes entre el 22 de febrer i el 14 de maig de 2021.Sobre la investigació que ha permès identificar indicis d’assetjament sexual en el comportament d’un professor, l’Institut li establirà la sanció que pertoqui que podria comportar el seu acomiadament. Uns fets, ha afegit, que es posaran en coneixement del Ministeri Fiscal.Al febrer una vintena d'exalumnes del centre van denunciar públicament al Diari Ara "assetjament i abús de poder", i arran de l'escàndol la institució va apartar de la docència Joan Ollé . La que era llavors directora de l'Institut del Teatre, Magda Puyo, va dimitir per no haver trobat "eines" per evitar "comportaments abusius i autoritaris"

