El govern de Colau rebutja implantar un permís menstrual per a les treballadores públiques

El govern municipal de Barcelona ha rebutjat el prec plantejat aquest dimecres per ERC a la comissió de drets de ciutadania de l'Ajuntament i que reclamava aprovar un permís menstrual per a les treballadores municipals.Els republicans portaven la proposta a la comissió després que a principis de maig Girona es convertís en el primer Ajuntament català a aprovar un permís d'aquestes característiques. L'encarregada de defensar el prec ha estat la regidora Elisenda Alamany, que ha defensat la "coherència de la mesura".La regidora de Règim Interior, Montserrat Ballarín (PSC), ha transmès el rebuig del govern municipal a la proposta, argumentant que la plantilla ja disposa de 30 hores trimestrals de permís per motius personals. "No cal justificar-les i es poden recuperar durant els dos mesos següents", ha recordat.Per Alamany, però, la normativa actual queda curta. La regidora d'ERC ha assegurat que sense un permís menstrual específic no es combat el tabú, ni es visibilitza la situació de les dones. Aquestes hores són per a tothom i no discerneixen entre les especificitats de les persones que menstruen i les que no, per tant no aborden les tres dimensions que pensem que aquest permís hauria de possibilitar”, ha dit.

