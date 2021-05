Un eixam d'abelles s'instal·la en una moto de la Policia Municipal de Sabadell

Ensurt, i sorpresa majúscula, la que s'ha endut una patrulla de la Policia Municipal de Sabadell aquest dimecres, quan, després de fer un servei, s'ha trobat que una de les dues motocicletes tenia un eixam d'abelles instal·lat a la part posterior, on es troba la maleta del vehicle.Han anat fer una tasca policial que no s'ha allargat més de deu minuts, però el temps suficient perquè els insectes hagin ocupat bona part d'aquest espai de la motocicleta.Els agents, tal com marca el protocol en aquests casos, han contactat amb un apicultor perquè es fes càrrec de la retirada. I així ha estat, ha rescatat les abelles i el policia ha pogut reprendre la seva feina.L'arribada de la primavera és una evidència, no només per aquest temps irregular, amb pluja, sol, amenaça de precipitacions i temperatures dispars al llarg del dia, també per la presència de les abelles. És habitual que amb l'arribada d'aquesta estació de l'any surtin del rusc i es vegin eixams per diversos punts de la ciutat.

L'eixam d'abelles al vehicle policial. Foto: Dani Sánchez

