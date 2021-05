Localitzen una espècie de papallona vista per últim cop a Catalunya el 2007

Una prospecció realitzada aquest abril en el marc del projecte Microreserves de papallones, finançat pel Departament de Territori i Sostenibilitat i desenvolupat per l’entitat Paisatges Vius amb el suport del Museu de Ciències Naturals de Granollers, ha permès detectar l’aurora dels guarets (Zegris eupheme), una espècie amenaçada de perill d’extinció a Catalunya de la qual feia 14 anys que no se’n tenien dades.La papallona s’ha localitzat en una de les zones que havia estat afectada per l’incendi de la Ribera d’Ebre del 2019 i on anteriorment mai se n’havia trobat cap.La prospecció es va realitzar el cap de setmana del 17 i 18 d’abril, durant el pic del període de vol de l’espècie, per tractar de determinar si aquesta encara era present a Catalunya. Un total de 27 persones van mostrejar fins a 111 localitats en diferents zones dels secans de les terres de Ponent, on històricament l'espècie era present.Es va revisitar gairebé la totalitat de l’àrea on la papallona havia estat citada durant els darrers 50 anys: els secans de la Noguera, erms d’Aitona i Seròs, els espais de Mas de Melons o els secans de Belianes-Bellpuig.L’última cita documentada, del 2007, corresponia a la Timoneda d’Alfés. Durant la prospecció, la papallona solament va aparèixer en un lloc, sorprenentment en una zona d'on no es coneixia i que havia estat afectada per l’incendi de la Ribera d’Ebre del 2019. Aquesta zona es troba actualment molt ben conservada, però no gaudeix de cap tipus de protecció.L’aurora dels guarets és un pièrid propi d'ambients agrícoles de secà, amb una intervenció humana sostenible que permet la regeneració de les crucíferes de les quals s'alimenten les erugues.Aquests ambients queden exemplificats en la pràctica tradicional del guaret, que consisteix en deixar reposar durant un cert temps terrenys que han estat cultivats per tal que tornin a adquirir fertilitat. El declivi d'aquesta pràctica durant les darreres dècades per l’avenç de l’agricultura intensiva i l’aplicació de pesticides és la principal causa de l'enrariment extrem que està patint aquesta papallona a Catalunya.Les prospeccions van poder constatar no només l’estat crític de l’espècie, que sembla haver desaparegut completament del seu rang històric de distribució, sinó també una baixa abundància de la resta de papallones en ambients molt afectats per l’aplicació generalitzada de pesticides.Es tracta d’una situació generalitzada arreu del món i la presència d’espècies com l’aurora dels guarets és un indicador que les pràctiques agrícoles beneficioses poden tenir efectes positius per a la biodiversitat i els pol·linitzadors en particular.

