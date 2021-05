La Biennal Ciutat i Ciència aproparà més de 250 activitats i 300 ponents a Barcelona del 8 al 13 de juny

Totes les activitats del programa es realitzaran amb les mesures de seguretat que marca la pandèmia de covid-19. Així, els espais seran principalment oberts, a l’aire lliure, els aforaments limitats per evitar aglomeracions i totes les activitats, tret d’alguna excepció, requeriran inscripció prèvia a través del web de la Biennal. Les inscripcions s’obriran a partir del dimarts 25 de maig.Moltes de les activitats d’aquesta Biennal giren al voltant dels límits del planeta, de la societat i de la mateixa ciència, i plantegen les conseqüències que traspassar-los pot tenir en les persones, la humanitat i el medi ambient.Disciplines com la bioenginyeria o la medicina regenerativa, i qüestions que marquen les fronteres de la ciència actual, tenen implicacions directes sobre aquests límits i seran temes transversals de la Biennal. Així mateix, es posarà en qüestió el sistema alimentari actual, coincidint amb el fet que Barcelona és Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible aquest 2021. Però la Biennal, que compta amb un pressupost global de 660.000 euros, va molt més enllà del debat purament científic, ja que els límits també impliquen àmbits com l’ètica, la filosofia, les ciències socials, la política o les arts, altres temes transversals ben presents en les activitats d’aquesta edició.El diumenge 13 de juny, el colofó de la Biennal el posa la catorzena edició de la Festa de la Ciència, que enguany se celebrarà al front marítim, concretament a diversos espais del parc de la Barceloneta, a La Fàbrica del Sol, al PRBB i a l’Institut de Ciències del Mar. La Festa portarà a aquests espais tallers, demostracions, itineraris, microxerrades, visites guiades i espectacles per a infants, joves i adults, amb la voluntat d’apropar encara més la ciència a la ciutadania. La Festa és el resultat del treball conjunt i les propostes d’universitats, centres de recerca, altres institucions científiques i les empreses i professionals de la divulgació.Al programa de la Biennal se sumen els actes de la +Biennal, propostes en paral·lel organitzades per entitats i equipaments de la ciutat com ara la Xarxa de Biblioteques i Centres Cívics, l’Institut d’Estudis Catalans, el Goethe Institut, L’Auditori, l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el CCCB, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i La Capella. Més activitats que amplien l’abast i els formats d’aquesta Biennal.