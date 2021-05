El preu del lloguer cau un 8% a Catalunya el primer trimestre de l'any

El preu mitjà del metre quadrat de lloguer a Catalunya s'ha situat en els 13,4 euros durant el primer trimestre del 2021, un 8,2% menys respecte al mateix període de 2020. Així ho recull l'informe trimestral del mercat immobiliari de l'API.En comparació amb els tres mesos anteriors, la caiguda ha estat del 2,5%. L'informe explica la davallada per l'augment de l'oferta, amb una reducció del lloguer turístic, així com per la caiguda de la demanda per part d'estudiants.L'estudi, però, no esmenta la regulació de preus del lloguer aprovada pel Parlament el setembre del 2020 i que continua en vigor.El nombre de compravendes evidencia una recuperació del mercat, amb un creixement interanual del 3,3% i un augment del 19,3% en comparació amb el quart trimestre de 2020. Els preus s'han mantingut estables, amb un increment interanual de l'1% i un descens de l'1,4% respecte al trimestre anterior.

