Naixement pioner a Catalunya després de reforçar l'úter per via robòtica abans de l'embaràs

Per primer cop a l'Estat espanyol ha nascut un nadó després d'aplicar la tècnica del cerclatge abdominal per via robòtica. Aquest procediment consisteix a suturar l'úter abans de l'embaràs per tal de reforçar-lo. El nadó ha nascut a l'Hospital Vall d'Hebron a través d'una cesària després de 35 setmanes de gestació.Entre un 5 i un 10% de les dones embarassades poden patir incompetència cervical uterina i perdre el nadó sense aquesta sutura. Quan l'embaràs pateix aquest problema, el nadó es gesta fins que, al segon trimestre, quan el fetus més pesa a l'úter, aquest òrgan s'obre perquè el coll uterí es dilata i es debilita en excés. Això provoca un part immadur amb la consegüent pèrdua del nadó.Tot i que es tracta del primer part en aquestes circumstàncies, ja s'han fet cinc cerclatges abdominals per via robòtica a Vall d'Hebron i hi ha dues embarassades més. El fet d'utilitzar el robot Da Vinci permet fer una cirurgia menys invasiva i amb menys risc per a la futura mare. Amb aquesta operació se sutura el coll uterí a través de la vagina amb algun tipus de material, com ara fil sintètic o una banda de polièster. El coll queda tancat de forma mecànica i no es dilata ni debilita. Hi ha pacients que tenen un coll de l'úter tan dèbil que aquesta sutura no serveix, i llavors cal fer un cerclatge abdominal, una cirurgia més complexa.La dificultat d’un cerclatge d’aquest tipus és molt més alta que la d’un per via vaginal, ja que la incisió no es fa en el coll de l’úter sinó en una zona superior i hi ha un risc molt més elevat de lesionar algun òrgan veí. Per poder definir exactament on s’ha d'intervenir amb la cirurgia cal un equip d'experts que separin bé els teixits i les estructures, evitant lesionar les artèries uterines, la bufeta o l’intestí. És recomanable realitzar aquests cerclatges abans que la dona es quedi embarassada per garantir una adequada gestació des de l’inici. En el cas que la incompetència cervical es diagnostiqui durant l’embaràs, cal fer el cerclatge durant les primeres setmanes de gestació.Els cerclatges abdominals van començar a fer-se fa dues dècades per cirurgia oberta i després es va implementar la laparoscòpia. A Vall d'Hebron s'ha començat ara a fer-los per via robòtica. El part es fa per cesària per deixar la sutura de manera permanent.

