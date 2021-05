El Sindicat de Llogaters qualifica d'«insuficient» el pacte entre ERC i Junts en matèria d'habitatge

El Sindicat de Llogaters ha sortit al pas de l'acord entre ERC i Junts, que consideren "insuficient" en matèria d'habitatge, segons expressa el col·lectiu a través d'un comunicat. El sindicat posa el focus en les diferències entre l'acord de republicans i juntistes i el que van signar ERC i la CUP. Assenyalen tres diferències principals en relació al projecte d'una llei catalana de lloguers, la turistificació de l'habitatge i la presència de policia antiavalots en desnonaments.En declaracions a, el portaveu del sindicat Jaime Palomera assenyala que a l'acord entre ERC i Junts no s'esmenta la "Llei d'Arrendaments Urbana catalana" que sí que apareix en aquests termes en el pacte signat amb la CUP. Una llei que hauria d'allargar la durada de contractes i hauria d'establir pròrrogues automàtiques.Una eina que el sindicat planteja per evitar que els propietaris pressionin els llogaters amb la no renovació de contracte quan els inquilins reclamen respectar la llei de regulació de lloguers. "Ara tenim control de renda sense seguretat de tinença", resumeix Palomera. En el pacte entre ERC i la CUP també es proposava prohibir que els arrendataris hagin de pagar els honoraris de les immobiliàries, cosa que no apareix a l'acord amb Junts.L'altra absència destacada al pacte amb Junts és la referència als habitatges turístics. A l'acord entre ERC i CUP els dos partits es comprometien a "estudiar els marges legals de la llei de pisos turístics per sotmetre a llicència urbanística els habitatges d'ús turístic".Per últim, l'acord també especificava que les unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra -l'Arro i la Brimo- no intervindrien en el desnonament de famílies vulnerables. En l'acord amb Junts, el text recull el compromís genèric de "modificar" el protocol de llançaments."Els tres partits van comprometre's a mantenir un full de ruta. Aquests compromisos són explícits al pacte d'ERC i la CUP, però no al dels republicans amb Junts", conclou Palomera.

