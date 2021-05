El Camp Nou obrirà com a punt de vacunació la setmana que ve

Altres notícies que et poden interessar

El Camp Nou obrirà dijous de la setmana vinent com a nou punt de vacunació amb capacitat per administrar 2.500 dosis setmanals, segons ha informat el Departament de Salut. En concret, s'habilitarà la Sala Berlín de l'estadi amb fins a quatre boxes de vacunació i romandrà oberta durant tres setmanes.La coordinació assistencial d'aquest punt de vacunació serà de l'Hospital Clínic, que hi aportarà el personal mèdic i d'infermeria, i també de l'atenció primària del Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample i del CAP Sarrià, que hi aportaran els professionals administratius pel registre i l'atenció al ciutadà.La franja de població que rebrà la major part de dosis al Camp Nou serà, per ara, la que va dels 50 als 59 anys. Amb tot, també s'hi podran vacunar alguns ciutadans majors de 60, seguint la línia de vacunació a nivell català. L'accés de vianants habilitat serà per l'accés 20, situat al carrer d'Elisabeth Eidenbenz. També es podrà accedir en vehicle per l'accés 1, a l'avinguda de Joan XXIII, acreditant cita prèvia de vacunació.La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, i el president del FC Barcelona, Joan Laporta, van acordar el 23 de març que el Camp Nou esdevingués un punt de vacunació contra la Covid-19. Durant les darreres setmanes, els tècnics de les dues institucions han treballat per buscar la millor ubicació.Salut ha explicat que aquest centre de vacunació no s'entén tant des del punt de vista massiu –a Fira Barcelona, per exemple, es podria arribar a les 120.000 dosis setmanals- sinó «per tenir un punt emblemàtic que serveixi perquè la ciutadania es conscienciï sobre la necessitat de vacunar-se».

