Europa obre les seves fronteres a viatgers vacunats

Altres notícies que et poden interessar

La Unió Europea obre les portes al turisme estranger. Els Vint-i-set han acordat permetre l'entrada als viatgers extracomunitaris que estiguin vacunats contra el coronavirus. Aquests, hauran d'haver rebut la pauta completa almenys 14 dies abans del viatge i hauran de venir de països on s'estigui immunitzant amb els mateixos vaccins que els aprovats per l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès), com és el cas d'Estats Units o el Regne Unit.L'acord entre els estats membres assenyala que aquesta mesura només es podrà aplicar en aquells països on la vacunació ja s'estiguin flexibilitzant les restriccions a viatgers europeus, com és el cas de Bèlgica L'obertura de fronteres per a extracomunitaris és paral·lela al passaport Covid que la Unió Europea ultima de cara a l'estiu per permetre el lliure desplaçament dels ciutadans europeus dins del continent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor