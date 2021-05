🔴 En resposta a Mireia Vehí (@Mireia_veca), Iceta defensa l'actuació de l'exèrcit espanyol a Ceuta tot i les imatges de soldats colpejant menorshttps://t.co/lxoJy7HAuv pic.twitter.com/qrNn30ZDnf — NacióDigital (@naciodigital) May 19, 2021

Miembros del ejército golpeando con porras a personas que estaban en un espigón de Ceuta‼️



Las han empujado de manera peligrosa y contraria a los protocolos de uso de la fuerza.



Exigimos la retirada del ejército y su sustitución por agentes policiales.pic.twitter.com/zgZ6y0GRmT — IRIDIA (@centre_IRIDIA) May 19, 2021

, ha defensat l'actuació de l'exèrcit espanyol i les forces de seguretat a Ceuta. En la sessió d'aquest dimecres al Congrés dels Diputats, Iceta ha respost les interpel·lacions de, per les imatges que han arribat del tracte als menors per part dels soldats espanyols a la frontera amb el"Fixis si estem lluny., ha reblat Iceta. El ministre ha demanat "més objectivitat" a l'hora d'analitzar les imatges que arriben des de Ceuta i a l'hora de parlar sobre l'actuació de les forces armades en un operatiu com aquest.Les imatges que han recollit diversos mitjans i organitzacions humanitàries, com el, mostren com els soldats colpejaven de manera gratuïta els joves i menors que els passaven corrents per tornar a la tanca de Ceuta.Diversos soldats, obligant-los a llançar-se al mar en un acte perillós, on es podrien haver colpejat amb les roques. Irídia ha denunciat la presència de l'exèrcit espanyol i les seves pràctiques, demanant que se substitueixi els soldats per agents de la policia.

