El Síndic demana al nou Govern cobrir les «necessitats dels afectats per la crisi»

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha demanat al candidat d'ERC a la investidura, Pere Aragonès, que el nou Govern cobreixi les necessitats bàsiques de les persones afectades per la crisi. Ho ha fet posant de manifest que existeixen "mancances estructurals" que cal abordar amb "urgència". L'alimentació, l'habitatge o els subministraments bàsics són les peticions més prioritàries, però també la posada en marxa de la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital, que han d'esdevenir "instruments de fàcil accés" per als més vulnerables.Aquest dimecres Ribó, acompanyat de membres de la Taula d'Emergència Social, ha comparegut en roda de premsa al Parlament per presentar un informe que conté propostes per fer front a la crisi de la Covid. En aquest sentit, ha insistit que cal avançar en la "coordinació" i la "complementarietat" entre administracions i el tercer sector social, recordant que "defensar els drets" sense actuar, és deixar-ho en "paper mullat".El Síndic ha assegurat que la Taula proposa les bases "necessàries" per consolidar un sistema de protecció social just, igualitari i cohesionat. Quant a les mancances estructurals, ha destacat el paper "essencial" dels serveis socials i ha demanat valorar la seva contribució en l'estabilitat social. Així, demana evitar la "fragmentació d'ajuts socials" i garantir l'accés a les prestacions. També veu necessari millorar la inversió en educació, impulsar la inserció laboral dels col·lectius vulnerables i l'ocupació juvenil, i incrementar el parc d'habitatge social.La Taula d'Emergència Social, impulsada pel Síndic de Greuges, actualment aplega nou entitats del tercer sector -Taula del Tercer Sector, DINCAT, Càritas Catalunya, Creu Roja, Amics de la Gent Gran, Banc dels Aliments, Comunitat de Sant'Egidio, Fundesplai i Fundació Arrels-. Es va constituir el passat 11 de juny amb la voluntat d'abordar la urgència assistencial i la detecció de necessitats i prioritats per fer les recomanacions de canvi i millora a les administracions afectades i al Parlament en el marc del context actual de la pandèmia.El 30 de juny es va presentar una declaració que pretenia fixar les bases sobre les quals haurien de girar el conjunt de mesures que caldria implementar per fer front a la situació sanitària, social i econòmica. El 26 de novembre, el Síndic va convocar una reunió de la Taula amb els màxims representants del Govern al Palau de Pedralbes i els va fer arribar la detecció de necessitats observada durant els darrers mesos, i les prioritats i recomanacions de millora per afrontar la crisi.

