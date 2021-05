El renovador Dani Crespo s'imposa a la Politècnica

El físic Dani Crespo és el nou rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) després de tres dies de votació en urna electrònica. Crespo ha superat l'actual rector, Francesc Torres, que es postulava per a la relecció, amb un ajustat 50,67% del vot ponderat. La victòria de la candidatura renovadora ha estat possible gràcies a una suma de forces que ha inclòs el suport decisiu entre l'estudiantat i el personal del PAS. En canvi, Torres, enginyer de telecomunicacions, ha obtingut un bon resultat entre els professorat. Totes dues candidatures integraven perfils d'alt nivell i prestigi acadèmic.Dani Crespo ha recollit les inquietuds dels sectors més progressistes de la Politècnica i dels més sobiranistes. En una UPC que sempre ha mostrat sensibilitat davant la situació política i ha fet sentir la seva veu alt i fort davant la repressió de l'Estat. Va ser la primera universitat catalana a demanar la llibertat dels presos i ha protagonitzat moltes mobilitzacions en favor dels drets i llibertats amenaçats. Aquest dimecres, tant l'ANC com la seva presidenta, Elisenda Paluzie, han felicitat Crespo.Però seria un error considerar la candidatura guanyadora com la candidatura de l'ANC, com se l'ha volgut etiquetar des d'alguns sectors. Com va passar també amb les eleccions al rectorat de la UB, amb la victòria del catedràtic Joan Guàrdia, es tracta de projectes amb un fort perfil acadèmic que han centrat el seu missatge en la necessitat d'entomar els problemes pendents de la universitat catalana, amb la renovació geenracional potser com a primer repte. De fet, en el seu programa s'ha compromès a fer una relació de llocs de treball a la UPC, departament per departament. Ha promès recuperar una plantilla de 300 professors en tres anys. En el debat entre tots dos candidats , Crespo va insistir en la necessitat que la Politècnica adoptés una posició més exigent davant les administracions i que la xarxa d'universitats reclamés de manera enèrgica una reducció de les taxes universitàries. Aquesta insistència en aquest tema és una de les claus del suport recollit per Crespo entre l'alumnat.En un altre aspecte en el qual segurament es notarà el canvi serà en el de la llengua. Crespo va anunciar en campanya una àrea explícita per a la llengua i la defensa expressa de la UPC com a universitat "catalana i global". En el debat, el candidat va assegurar que calia "defensar la nostra llengua perquè conèixer altres llengües ens enriqueix, però la nostra ens defineix".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor