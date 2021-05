Desenvolupen un test de Covid portàtil que ofereix els resultats en un segon

Científics de la Universitat de Florida (Estats Units) i de la Universitat Nacional Chiao Tung (Taiwan) han desenvolupat un test portàtil de Covid que permet saber els resultats de la prova en un segon, segons informa la capçalera Journal of Vacuum Science & Technology B . Aquest test suposa un avenç tecnològic important a l'hora de detectar el virus, ja que proporciona la positivitat o negativitat del test de forma molt més ràpida que els actuals mètodes de detecció del Covid-19.

El test portàtil és un exemple més de les innovacions tecnològiques i científiques que han sorgit des que la pandèmia es va escampar mundialment ara fa un any i mig. En aquest cas, el descobriment permet accelerar el procés de detecció de la malaltia i descongestionar els laboratoris que analitzen els resultats de proves PCR i tests d'antígens.La presència del virus es percep a partir de l'amplificació del nombre de biomarcadors. El mètode dels científics taiwanesos i estatunidencs augmenta el senyal d'unió d'un biomarcador objectiu. A més, està compost d'unes tiretes sensores d'un sol ús però també d'una placa reutilitzable, fet que abarateix considerablement el seu cost.Els científics que han desenvolupat el test ja havien demostrat la detecció de biomarcadors rellevants en epidèmies i emergències anteriors com la del virus Zika i han aprofitat la seva experiència per desenvolupar el sistema de sensors que detecta la Covid en un segon.

