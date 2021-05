El Marroc tanca la frontera amb Espanya

i ha frenat l'èxode de milers de persones que en els últims dos dies han creuat la tanca pel, segons ha pogut comprovar l'agència EFE.atura així la riuada de més de 8.000 persones que han arribat a, en una crisi migratòria i diplomàtica que ha obligat el govern espanyol a desplegar l'exèrcit a les platges de la ciutat autònoma. Centenars de persones encara es concentraven a l'espigó del Tarajal, en un dels punts calents de la frontera entre Espanya i el Marroc, però ara han fet mitja volta i han marxat cap a terres marroquines.entre els dos països es va produir arran de la recent hospitalització a Espanya del líder del, que va generar una profunda irritació a Rabat, i que ja va anunciar que el fet "tindria conseqüències".Tot i això, el govern marroquí no ha fet cap declaració al respecte sobre el tancament de la frontera i es manté en silenci, com ha fet fins ara.als espigons o als turons propers a la frontera amb Espanya. Segons les autoritats espanyoles, fins ara s'han retornat unes 4.800 persones al Marroc de les més de 8.000 persones que han arribat a travessar la frontera a Ceuta.En una declaració institucional celebrada ahir des de la Moncloa, el president espanyol,, va proclamar que "serien ferms davant qualsevol desafiament, qualsevol eventualitat i davant qualsevol circumstància". En un missatge que va voler ser molt directe cap a Rabat, el president espanyol va assegurar que "la integritat de Ceuta com a part de la nació espanyola estava garantida per l'acció del govern espanyol". que havien entrat a la ciutat de Ceuta i, encara ara, s'estan produint devolucions al Marroc. El govern espanyol manté desplegat l'exèrcit espanyol a la frontera i als carrers de la ciutat autònoma, per controlar totes aquelles persones "que han entrat de manera il·legal".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor