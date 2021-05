tornarà als escenaris. Era un secret a veus, després de l'aparició d'un cartell gegant a la Rambla de Catalunya -a la cantonada amb el carrer Mallorca- que hi deia "Alegria!" i reenviava tots els vianants a una pàgina web: www.esevident.com. Allà hi havia un compte enrere que ha revelat, avui mateix, un vídeo del vocalista, on confirma que el grup mallorquí tornarà als escenaris pelEl grup es va dissoldre el 2013, però van reaparèixer per tocar junts el 2018 pel concert per la llibertat d'expressió de Palma. La banda formada per Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa, Joan Roca, Pere Debon i en Pau tornaran a agrupar-se i a tocar coincidint amb els vint anys del seu disc "Alegria" i, per casualitats de totes les circumstàncies, amb el vintè aniversari del Primavera Sound. S'havia de celebrar el 2020, però es manté com a vintena edició pels ajornaments arran de la pandèmia.

