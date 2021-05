El Canet Rock se celebrarà amb 22.000 assistents, mascaretes i tests d'antígens

Torna la il·lusió de viure la nit més màgica de l'any: torna @CanetRock_!

Amb responsabilitat, seguretat i moltíssimes ganes el pròxim 3 de juliol us esperem!

Treballem amb les autoritats perquè el festival sigui un espai lliure de COVID-19 mitjançant test d'antígens i mascareta. pic.twitter.com/dCpysu4XQm — Canet Rock (@CanetRock_) May 19, 2021

Dos anys després de l'última edició del Canet Rock, el festival ha anunciat aquest dimecres que tornarà el proper 3 de juliol i amb força normalitat: amb un públic de 22.000 persones i sense distància de seguretat entre elles.Això sí, caldrà seguir diverses mesures contra el coronavirus. L'organització exigeix un test d'antígens negatiu per accedir-hi i, un cop dins, caldrà portar mascareta FFP2 excepte en la zona de restauració. D'aquesta manera, l'esdeveniment també servirà com a cribratge massiu entre la població jove.L'organització revertirà "només una part del cost de l'operatiu" sanitari i els assistents hauran d'afegir 7 euros al preu de l'entrada que ja van adquirir. Canet Rock tornarà al Pla d’en Sala amb mesures especials per la Covid-19 sota la supervisió de la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, i seguint les directrius de la conselleria de Salut i el Procicat.El festival, juntament amb el Cruïlla i el Vida Festival, van impulsar la prova pilot amb control epidemiològic sota el paraigües dels Festivals per la Cultura Segura al Palau Sant Jordi. De fet, el Canet Rock d'aquest any serà una continuació de l’estudi observacional del concert de Love Of Lesbian Canet Rock ha anunciat a les xarxes socials el retorn d'un dels festivals més seguits de Catalunya amb la idea de sempre: "Veurem sortir el sol", asseguren. El cartell és el mateix que es preveia per a l'edició de l'any passat, amb Stay Homas, Buhos, Zoo, Suu, Oques Grasses, Doctor Prats, Miki Núñez, Ciudad Jara, Ítaca Band, Roba Estesa, Lildami, JazzWoman, Miquel del Roig i Cesc, a més de tres DJ.

