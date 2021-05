Miki Núñez triomfa als Premis RAC105

Els Premis RAC105 han nascut, com expliquen des de l'emissora, "per reconèixer la feina feta pel sector en l’etapa més difícil per a la música". Tanmateix, aquest vespre s'ha celebrat la gala dels premis a la Sala Barts de Barcelona, presentada per Marc Giró i Montse Vidal, i amenitzada per les actuacions de Miki Núñez i Sara Roy, Doctor Prats, Stay Homas, Suu, Beth, Nil Moliner i Els Amics de les Arts.Els guardons que s'hi han entregat, reconeixen la feina dels artistes en set categories: millor àlbum, millor cançó millor directe, millor artista revelació, millor videoclip, la cançó que més ha sonat a RAC105 i l'atorgada per votació popular a millor artista.Així, el millor artista, segons ha considerat el públic, ha estat Miki Núñez, que també ha rebut el premi a millor videoclip per "Escriurem #JoEmCorono", en la seva versió col·lectiva. Per la seva banda, l'últim disc de Nil Moliner, Bailando en la batalla (Warner Music Spain, 2020), ha estat el guanyador de la categoria a millor àlbum; mentre que el de millor cançó ha quedat en mans de Jarabe de Palo per Eso que tú me das, un tema que forma part de l'últim treball del ja desaparegut Pau Donés.El trio Stay Homas ha estat escollit com a grup revelació; i la cantant barcelonina Suu s'ha emportat el guardó a la cançó més radiada a RAC105 durant l'últim any, per Tant de bo. El guanyador del premi a millor directe ha sigut Buhos, gràcies al seu nou espectacle de teatre Teràpia col·lectiva.Així ho ha elegit el jurat conformat per Jofre Llombart (sotsdirector de RAC1 i RAC105), Albert Buscarons (RAC105), Agnès Marqués (No ho sé de RAC1), Silvia Colomé (Cultura de La Vanguardia), Laura Durán (Canet Rock), Jordi Herreruela (Festival Cruïlla) i el doctor Bonaventura Clotet.

