Mor un veí d'Aitona en un accident domèstic en un muntacàrregues

Un veí d'Aitona (Segrià) de 88 anys ha mort aquest dimarts a la tarda en un accident amb un muntacàrregues instal·lat al seu domicili. Els Bombers han rebut l'avís cap a les sis. Com que era un sinistre amb maquinària pesada i hi havia la possibilitat que hi hagués víctimes precipitades, s'han activat cinc dotacions dels parcs de Lleida i Seròs.Un cop a lloc, els efectius han constatat que l'home havia mort a conseqüència d'un error en la manipulació de la instal·lació i no calia fer rescat. Els Bombers s'han retirat de l'escenari de l'accident, on també hi havia dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

