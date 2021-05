Mor ofegat un pescador a Deltebre

Un pescador, d'uns 42 anys, s'ha ofegat aquest matí quan es trobava pescant a la mar amb una embarcació que havia sortit del port de Deltebre. Tot i els esforços per socórrer-lo, un company i els d'una embarcació propera, no ha pogut desfer-se de la xarxa en què s'havia embolicat i quan l'han tret de l'aigua havia mort.La Policia Local ha rebut l'avís passades les 11.30 hores, quan un veí ha contactat per demanar auxili per al pescador que havia caigut a la mar, advertint que havia caigut a la mar i que no el podien treure. Segons fonts policials, l'home, de nacionalitat senegalesa, s'hauria embolicat en una xarxa i, estant dins l'aigua, no podia desfer-se'n. Un altre tripulant de l'embarcació s'ha llançat a l'aigua per intentar salvar-lo, i també s'han apropat al lloc dels fets els tripulants d'una altra barca que es trobava pescant per la zona.La Policia Local ha activat els cossos d'emergències a través del 112, traslladant l'alerta a Salvament Marítim i el SEM, i una patrulla s'ha desplaçat fins al port. També han arribat al port dos tècnics de Creu Roja, als quals els esperava una embarcació de pesca per no perdre temps, amb el material necessari (DEA i Oxigen) per poder auxiliar al pescador, a qui han fet reanimació sense resultat positiu.El pescador ha estat traslladat al port amb la mateixa embarcació en la qual era mariner. Allà el jutge ha fet l'aixecament del cadàver. Les diligències han estat traspassades a la Guàrdia Civil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor