Barcelona rebutja l'ampliació de l'aeroport del Prat

JxCat s'ha abstingut perquè considera que és "un debat de gran complexitat" on és "inviable qualsevol plantejament simplista". "De cap manera podem donar xecs en blanc ni a la proposta d'Aena ni a cap altra". Han demanat una taula de les administracions implicades per decidir què es fa i han dit que hi ha temps fins al 2024, quan consideren que es recuperarà el trànsit aeri. En contra del seu soci de govern, Barcelona en Comú ha votat en contra de la proposició. Janet Sanz ha dit que el debat hauria de ser com fer "un aeroport del segle XXI" que aconsegueixi que "economia i ecologia vagin de la mà". "Tenim un excés d'emissions, contaminació, i d'això no se'n parla", ha lamentat Sanz.Ciutadans i el PP s'han pronunciat en el mateix sentit. Celestino Corbacho ha dit que "O bé Barcelona juga un paper internacional o no hi serà". Per part del PP han defensat que les obres són una "demanda històrica" i "afavoririen la reactivació econòmica" en un moment en què "el Prat ja ha arribat al seu límit".JxCat s'ha abstingut perquè considera que és "un debat de gran complexitat" on és "inviable qualsevol plantejament simplista". "De cap manera podem donar xecs en blanc ni a la proposta d'Aena ni a cap altra". Han demanat una taula de les administracions implicades per decidir què es fa i han dit que hi ha temps fins al 2024, quan consideren que es recuperarà el trànsit aeri.

La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona ha rebutjat donar suport al pla d'Aena per ampliar l'aeroport Josep Tarradellas - El Prat. ERC i BComú han votat en contra i JxCat s'ha abstingut en la votació d'una proposició de BCN pel Canvi -transaccionada amb el PSC- que demanava donar "ple suport" al pla d'Aena.Manuel Valls ha defensat la proposició per no perdre el pla d'inversió. "El debat no ha de ser entre creixement i medi ambient, cal trobar una pista àmplia on Barcelona sigui una ciutat encara més connectada", ha exposat.Per part del PSC, Laia Bonet ha destacat la "importància cabdal" de la infraestructura pel seu "impacte social i econòmic" i ho ha argumentat amb les dades dels llocs de treball i el PIB. "No estrangulem el futur de l'aeroport per creure que el tren el pot substituir, perquè no ho farà", ha exposat. També ha fet una crida a assolir "un acord institucional ampli" en aquesta qüestió.ERC ha estat el grup més crític perquè considera que "el creixement etern no ens farà ser més pròspers". "Valls ens demana fer un acte de fe a Aena", ha lamentat la formació. "Direm no a ser l'oficina nord-est de la Moncloa, perquè volem que les decisions sobre el sistema aeroportuari es puguin prendre des d'aquí", han exposat.

