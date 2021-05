ERC reclama sancionar el partit de Valls per les irregularitats denunciades pel Tribunal de Comptes

El grup municipal d'ERC a Barcelona ha reclamat sancions per Barcelona, el partit de Manuel Valls, arran de les despeses electorals no declarades per valor 189.497 euros, destapades pel Tribunal de Comptes El tribunal, però, no ha establert per ara cap sanció contra el partit ni tampoc ha ordenat la retirada de la subvenció que rep. "Aquestes irregularitats deslegitimen el paper de Barcelona pel Canvi al consistori", denuncia ERC en un comunicat."Darrere de l'Operació Valls hi havia la col·laboració d'empresaris i donants particulars que queden reflectits en aquest finançament irregular", diuen els republicans. El grup recorda que el vot a favor de Barcelona pel Canvi a la investidura d'Ada Colau va permetre constituir el govern municipal de comuns i PSC, que va deixar sense alcaldia ERC.El grup municipal assegura ara que valora denunciar el cas al comitè d'ètica de l'Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu de valorar la imposició de sancions.

