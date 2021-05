Per què s'estan destruint els llits de l'hospital Covid de la pista coberta de Sabadell?

🎥 El Departament de @salutcat ja ha començat a desmuntar l'Hospital Temporal Vallès Salut, ubicat a la Pista Coberta d'Atletisme. L'equipament, que mai s'ha arribat a estrenar, s'ha de transformar en un gran vacunòdrom a partir de l'1 de juny pic.twitter.com/8W4ytSATnk — Ràdio Sabadell 94.6 (@RadioSabadell) May 17, 2021

El desmuntatge de l'Hospital Temporal Vallès Salut, construït a la Pista Coberta d'atletisme de Sabadell, està generant polèmica, tal com ho va ser la seva construcció, amb les tendes de l'exèrcit espanyol . Tot plegat, té l'origen en el vídeo enregistrat per Ràdio Sabadell en què es veuen els treballs per la retirada de llits i matalassos.Unes imatges en les quals es pot apreciar com el braç d'una grua agafa amb les pinces els llits hospitalaris, amuntegats a l'exterior, i es pot sentir el cruixir quan els introdueix en un contenidor. Però, per què s'estan destruint?El Departament de Salut ha explicat que els llits que "estaven en millor estat, es van traslladar fa un temps" a l'Hospital Parc Taulí i a altres centres del complex sanitari. I que els que s'estan traient, que va cedir el Taulí i que eren més antics, per tenir disponibles en el supòsit que es disparessin els ingressos per Covid, són els que "ara amb el desmuntatge s'estan retirant definitivament". Així mateix, també s'han traslladat a un magatzem central, que concentra el material que es va fer servir per construir aquests recursos temporals arreu de Catalunya.Aquests treballs estan relacionats amb la readaptació de l'equipament esportiu perquè sigui un centre de vacunació massiva i les feines s'allargaran les dues properes setmanes amb la data límit a l'horitzó de l'1 de juny, quan Salut va determinar que comencés a operar , si hi havia dosis per subministrar.

