Espanya baixa del nivell de risc alt de contagi per primer cop des del març

Espanya ha baixat aquest dimarts del llindar de risc alt de l'epidèmia del coronavirus i ha recuperat el risc mitjà, després que la incidència acumulada -els casos registrats a catorze dies per cada 100.000 habitants- hagi quedat per sota dels 150 casos actius, en 147,54 punts.Cal remuntar-se al 30 de març per trobar aquest nivell de risc, que permet en algunes autonomies la reobertura dels interiors dels locals d'hostaleria, segons la guia del Ministeri de Sanitat que recepta les recomanacions per evitar contagis de la Covid-19.Aquest document és el que s'haurà de modificar per incloure l'impacte del nivell de vacunació en les mesures a prendre contra el coronavirus, com ara l'ús obligatori de la mascareta als espais públics, que es podria flexibilitzar aviat , segons va anunciar aquest dilluns el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.

