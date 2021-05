Sanitat proposa que els menors de 60 anys vacunats amb AstraZeneca rebin la segona dosi de Pfizer

Altres notícies que et poden interessar

La comissió de salut pública del Ministeri de Sanitat ha anunciat aquest dimarts que les persones menors de 60 anys que van ser vacunades amb una primera vacuna d'AstraZeneca rebran la segona dosi de Pfizer. El Ministeri ho ha decidit després que l'assaig clínic CombiVacs impulsat per l'Institut de Salut Carlos III hagi determinat que la combinació de fàrmacs és eficaç i segura Sanitat traslladarà la decisió a les comunitats autònomes, que hauran de decidir si l'avalen o no. En total són més de dos milions de persones menors de 60 anys les que van rebre la primera dosi d'AstraZeneca. La comissió de salut pública, però, va suspendre temporalment a l'abril la vacunació amb aquest fàrmac en persones d'aquesta franja d'edat, a causa de l'existència d'alguns casos trombòtics en una minoria de pacients.Més tard es va decidir ajornar la segona dosi de 12 a 16 setmanes i ara se seguirà el camí de França i Alemanya, que també han optat per subministrar una segona dosi de Pfizer.L'assaig s'ha realitzat en cinc hospitals, entre els quals hi ha el Vall d'Hebron i ​​el Clínic de Barcelona. El Centre Nacional de Microbiologia, per la seva banda, també hi ha participat com a laboratori d'anàlisi central de l'estudi. En aquest assaig hi han participat 676 pacients de diferents grups d'edat i regions d'Espanya que han rebut una sola dosi d'AstraZeneca i van dels 18 als 59 anys.Les persones que estaven pendents de la decisió de Sanitat són, principalment, professionals essencials, com per exemple professors o policies.

