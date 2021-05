Comparador d'acords: quins compromisos amb la CUP incorporen ERC i Junts i quins bandegen?

Els pactes per separat que ha segellat ERC amb CUP primer i, finalment dilluns, amb Junts han hagut de salvar les diferències programàtiques no menors entre els dos socis dels republicans. El candidat a la presidència, Pere Aragonès, ha deixat clar que no aparcaria cap dels compromisos amb els anticapitalistes per sumar els de Carles Puigdemont, però el cert és que alguns punts han quedat realment plasmats amb força fidelitat en el document distribuït dilluns, però n'hi ha que apareixen parcialment o matisats, i alguns ni s'ensumen.La portaveu parlamentària de Junts, Gemma Geis, havia mostrat recels amb la prova pilot de la renda bàsica universal, durant un debat d'investidura, però aquest aspecte ha quedat recollit en l'acord que el seu partit ha firmat amb ERC. També hi apareixen altres compromisos incòmodes com la fi de la personació de la Generalitat en denúncies contra manifestants -excepte quan hi ha agents ferits- o la suspensió de projectes d'energies renovables amb fort impacte al territori.Les línies generals de l'estratègia independentista -o almenys, les vies per perfilar-la- també coincideixen, així com part de les qüestions programàtiques , però d'altres s'obvien en el text d'ERC i Junts. Es tracta bàsicament dels compromisos amb la gestió pública de serveis socials i energètics i amb les remunicipalitzacions, però també d'altres com la internalització d'interins i temporals de l'administració. Jordi Sànchez va revelar, de fet, que Junts s'està reunint amb la CUP per llimar diferències en aquests camps. En el següent requadre es pot consultar quins punts segellats per ERC amb els anticapitalistes, per ara, s'han assumit de forma més diàfana i quins s'han maquillat:

