L'abstenció del PSOE a la llei trans obre una nova crisi de govern a la Moncloa

Habrá Ley Trans pic.twitter.com/7BhoNwTRgR — Irene Montero (@IreneMontero) May 18, 2021

Montero ha tornat a denunciar el "bloqueig" del PSOE a la llei i ha agraït la presentació de la proposició de llei als grups impulsors. "Els mostro la meva conformitat i el meu compromís perquè continuem treballant en aquesta direcció", ha dit la ministra. Montero ha qualificat de "difícil de creure" que la llei tingués "seguretat jurídica" el 2019 -quan el PSOE va votar a favor d'un dictamen al Congrés- i no ara i ha recordat que el contingut de la mesura recull les recomanacions d'organismes internacionals.



En el mateix sentit s'ha expressat des d'ERC Pilar Vallguera, que ha recordat que el dictamen aprovat pels socialistes el 2019 era "idèntic" al contingut de la proposta debatuda avui. Valluguera ha assegurat que la lliure determinació del gènere i la despatologització són mesures "irrenunciables" que s'emmarquen en la defensa dels drets humans.



"Parlem i escoltem-nos" ha defensat la diputada de JxCat, Pilar Calvo. "No és un professional de la salut mental qui ha de determinar el sentir d'un ésser humà, ha dit. "Avui l'abstenció és votar que no. És votat amb el PP i amb Vox", ha insistit la diputada de la CUP, Mireia Vehí.

El PSOE ha decidit abstenir-se aquest dimarts en la votació per a la presa de consideració de la llei trans al Congrés dels Diputats. El secretari general del grup socialista ha qualificat la proposta legislativa impulsada pel Ministeri d'Igualtat -controlat per Podem- de "qüestionable" i de "dubtosa constitucionalitat" i l'abstenció del PSOE se suma als vots en contra del PP i Vox per tombar la llei. S'obre així una nova crisi entre els socis a la Moncloa, la primera des que Pablo Iglesias va abandonar la vicepresidència.Les diferències entre PSOE i Podem en relació a la llei venen de lluny. El PSOE va bloquejar la proposta de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, i ERC, JxCat, Más País, Compromís, Coalición Canaria i la CUP van registrar al Congrés una proposició de llei similar al text original.Els pilars de la proposta són l'autodeterminació del gènere i la despatologització de la transexualitat. La proposició de llei pretenia que les persones trans puguin fer el canvi de sexe legal al Registre Civil sense necessitat d'informes mèdics ni psicològics.Determinats sectors del PSOE, però, sostenen que garantir el dret a l'autodeterminació de gènere pot comportar un "esborrat de dones" i posar en perill la protecció legal de les dones cisgènere . Una postura que han defensat en públic primeres espases del partit i del govern espanyol, com la vicepresidenta Carmen Calvo.El PSOE, doncs, ha apostat per les tesis del feminisme TERF (feminisme radical transexcloent, per les seves sigles en anglès). Una corrent que defensa un feminisme en què la dona ho és exclusivament des del punt de vista biològic.La postura majoritària dins el moviment feminista, però, és la favorable als drets de les persones trans. Al març, 600 col·lectius i 11.000 persones van signar el manifest Feministes pels drets de les persones trans, en què reclamen el reconeixement dels drets de les persones trans i neguen que aquests suposin una amenaça per a les dones.La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha sortit al pas del rebuig a la llei demanant perdó al col·lectiu trans. "Soc conscient que el debat s'hauria d'haver fet al govern, no ho he aconseguit i els vull demanar perdó", ha dit.

