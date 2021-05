Daniel Baena, «Tácito», ascendit a número 2 de la Guàrdia Civil a Barcelona

El tinent coronel Daniel Baena, més conegut com a "Tácito", serà el nou responsable de la comandancia de la Guàrdia Civil a Barcelona. Baena, una peça clau en la construcció del relat contra l'1-O que ha justificat després la repressió contra l'independentisme, ha deixat el seu càrrec com a cap de la policia judicial de Catalunya després que s'hagi aprovat la petició que va fer per passar al capdavant de la comandancia de Barcelona. "Tácito", el nom que utilitzava a Twitter per atacar els polítics independentistes, ha rebut moltes crítiques per la seva feina la tardor del 2017.La seva destinació s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Guàrdia Civil aquest dimarts en el llistat de càrrecs de l'escala d'oficials que signa la directora de l'Institut Armat, María Gámez, d'acord a la resolució amb data de 13 de maig. Les diligències liderades per Baena, carregades d'imprecisions, han permès instruir moltes de les causes que han afectat l'independentisme aquests últims anys. El més paradigmàtic va ser la causa de l'1-O, que va portar el Govern, la presidenta del Parlament i els líders de l'ANC i Òmnium al banc dels acusats i va fonamentar una condemna d'entre nou i tretze anys de presó.Baena, de fet, va declarar com a testimoni al judici del Tribunal Suprem i també al de l'Audiència Nacional contra el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. També ha impulsat altres investigacions contra l'entorn de Carles Puigdemont i també contra els CDR. La seva tasca com a responsable de la policia judicial va ser avalada pel general Pedro Garrido, que fa poques setmanes va deixar el càrrec de cap de la Guàrdia Civil a Catalunya després de quatre anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor