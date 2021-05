Descobreixen que la vitamina D redueix morts per Covid en malalts amb insuficiència renal

Els resultats de l’estudi, que han estat publicats a la revista d’accés obert Biomedicines, han demostrat que els malalts que prenien calcitriol tenien un 34% menys de probabilitat de morir per covid-19 que els malalts no tractats. "Aquesta reducció de mortalitat va ser del 43% si els pacients patien insuficiència renal avançada, mentre que en els malalts amb bona funció renal, la reducció de la mortalitat només es va observar en aquells que prenien dosis altes del fàrmac" apunta Joaquim Oristrell, del Parc Taulí, investigador principal de l’estudi."La importància de la troballa radica en el fet que, fins ara, els estudis efectuats amb altres derivats de la vitamina D, com el colecalciferol o el calcifediol, han estat efectuats amb pocs pacients i, en general, no han detectat cap reducció apreciable en la mortalitat per covid-19" destaca Maria Grau, del Departament de Medicina de la UB, que ha coliderat l’estudi. "Aquest estudi apunta que el calcitriol, que és la forma hormonal activa de la vitamina D, tindria més potencial que altres derivats de la vitamina D per frenar les formes greus de la covid-19", conclouen els investigadors.Ara bé, els autors també adverteixen que el calcitriol pot induir hipercalcèmia i no s'hauria d'administrar sense supervisió mèdica. Per altra banda, el benefici es va observar sobretot en els malalts amb insuficiència renal avançada, mentre que calen més estudis per saber amb seguretat si també pot ser útil a la població sense insuficiència renal.