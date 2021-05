Xiaomi dissenya un smartphone amb peces intercanviables

Els telèfons mòbils modulars poden ser una realitat ben aviat. L'empresa xinesa Xiaomi ja va presentar una patent el 2020 a l'Oficina de Patents i Marques dels Estats Units que s'ha acceptat l'abril del 2021. En l'extensa documentació sobre el nou producte, Xiaomi descriu detalladament un telèfon intel·ligent format per diversos mòduls, concretament tres.Cadascun d'aquests mòduls té unes funcions específiques. El primer, el de la part superior, conté la placa base i el sistema de càmeres del dispositiu. El central és el que processa la bateria i, finalment, el tercer és on hi ha els altaveus i l'entrada USB. Així ho ha publicat el portal Let's Go Digital Aquests mòduls es poden lliscar entre ells mitjançant un sistema de raïls que, quan es connecten bé, permeten que el telèfon es posi en marxa. Almenys dos d'aquests tres mòduls contenen una pantalla que, un cop connectats, formen un gran panell de visualització sense costures, a mode pantalla completa.La principal motivació de Xiaomi per desenvolupar aquest prototip de telèfon mòbil és la de facilitar la substitució d'algun d'aquests mòduls sense haver de canviar tot el dispositiu. Això, per tant, pot suposar un estalvi en costos de reparació per a l'usuari. A més, segons l'empresa aquest mètode també podria ser beneficiós per al planeta: es disminuiran els residus electrònics gràcies a les parts que no requereixin substitució.

