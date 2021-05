L'amenaça d'Aznar sobre els indults: «Qui vol destruir la unitat d'Espanya, ho paga»

José María Aznar torna a amenaçar l'independentisme català i el govern de Pedro Sánchez: "Qui vol carregar-se la Constitució i la unitat d'Espanya, ho paga". Aquesta ha estat la principal intervenció de l'expresident del govern espanyol al IV Congrés Iberoamericà, al costat de l'actual president del Partit Popular, Pablo Casado. Els dos han valorat la situació política de Catalunya després del pacte de Govern entre Junts i Esquerra Republicana (ERC).Aznar ha pronosticat que a Catalunya "no hi passarà res de bo" perquè "qui sembra malament a la terra, recull mala collita". Alerta que l'independentisme català "seguirà jugant a la seva" amb la permissivitat del govern espanyol que lidera Sánchez. "Es fa un cop d'Estat, volen arruïnar la unitat d'Espanya i els que fan el cop, el govern espanyol els vol indultar", ha retret Aznar. Per a ell, hi ha una altra alternativa.El líder del PP, Pablo Casado, ha advertit aquest dimarts que la seva formació recorrerà davant del Tribunal Suprem un possible indult als presos independentistes. Segons Casado, "la llei d'indults a Espanya requereix el penediment, i si es concedeixen els indults sense complir la llei el PP els recorrerà".La llei de 1870 fixa com a condicions per poder concedir un indult "que no causi perjudici a una tercera persona o no danyi els seus drets" i que "el penat obtingui, abans de gaudir de la gràcia, el perdó de la part ofesa", però no estableix el penediment com a condició.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor