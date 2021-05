Demanen fins a nou anys i mig de presó per a dos joves per les protestes de la sentència

Dos joves de Parets del Vallès s'exposen a penes de fins a 9 anys i mig de presó per haver-se enfrontat als Mossos d'Esquadra durant les manifestacions post-sentència del procés independentista. Se'ls acusa d'haver llençat objectes contra la policia i encarar-s'hi. El fiscal els acusa de desordres públics, atemptat agreujat i danys agreujats, i demana 9 anys i mig de presó. Al seu torn, la Generalitat demana penes de 3 i 6 mesos de presó per delictes de maltractament, danys, resistència greu i atemptat. Els acusats van denunciar els agents per haver-los agredit durant la detenció i, tot i que el jutge va arxivar aquesta part de la causa, ara l'Audiència de Barcelona ha ordenat mantenir la investigació contra ells.Els dos joves de Parets, David i Álvaro, haurien estat llençant objectes contra un furgó dels Mossos d'Esquadra a Barcelona la tarda del 17 d'octubre del 2019, segons recull l'atestat policial. Si bé en aquell moment no van ser detinguts, hores més tard uns agents de paisà els van identificar per una armilla groga que duia un dels dos, moment en què van activar altres patrulles per arrestar-los.Segons la investigació, els dos joves s'haurien resistit a la detenció "violentament", fins el punt que un d'ells hauria llençat dues ampolles contra un agent, impactant al seu cos. Després de l'arrest, van ser traslladats a un CUAP de Barcelona per a una exploració mèdica abans de passar a disposició del jutge, que va decretar l'ingrés provisional a presó. Després de 17 dies, van quedar en llibertat provisional.Els activistes, al seu torn, asseguren que la nit dels fets no duien ampolles. Sostenen que aquella nit anaven a buscar l'autobús per tornar a Parets quan van ser "abordats" pels agents que havien arribat amb dos furgons policials. Aquests agents haurien apallissat i colpejat amb porres els dos joves, mentre que a un d'ells l'haurien ferit a la cara amb una ampolla trencada.Durant més d'un any, el jutjat d'instrucció número 25 de Barcelona –responsable de la causa- ha estat investigant els joves per l'enfrontament amb els Mossos d'Esquadra, però també els quatre agents per presumptes delictes contra la integritat moral, lesions i vulneració de las garanties inherents a la detenció.Així i tot, en el moment de tancar la investigació el jutge va decretar l'arxivament de la causa referent als policies i va instar la fiscalia i la Generalitat a presentar els seus escrits d'acusació amb les peticions de condemna contra els dos joves. Els activistes consideren "un escàndol" que el Govern els acusi de delictes lleus de maltractament i danys, així com d'atemptat i de resistència greu a agents de l'autoritat, amb penes de presó de 3 i 6 mesos, així com una multa de 1.500 euros cadascun. Recorden que cap agent va resultar ferit.Respecte la fiscalia, titllen d'"aberració" la petició de condemnes de fins a 9 anys i mig de presó, alhora que els demana pagar una multa de gairebé 6.500 euros, amb una acusació de desordres públics, atemptat agreujat i danys agreujats. Assenyalen que l'únic dany quantificat durant la investigació és el desperfecte en un furgó policial, la reparació del qual va costar 45 euros.En paral·lel a aquestes peticions de les acusacions, els joves van recórrer l'arxivament de la causa contra els quatre policies, i ara l'Audiència de Barcelona els ha donat la raó. Segons la resolució a què ha tingut accés l'ACN, el tribunal considera que els nois van ser víctimes de diverses lesions "gens menyspreables" i constata que els Mossos d'Esquadra van mostrar nombroses contradiccions en les seves declaracions durant la investigació. Per aquest motiu, revoca el sobreseïment i diu que podrien haver comès diversos delictes durant la detenció dels joves.Després de la darrera interlocutòria de l'Audiència, el jutge instructor haurà de dictar una nova interlocutòria incloent els agents a la causa. Serà aleshores quan les acusacions hauran de presentar de nou els seus escrits, si bé previsiblement mantindran les peticions contra els jos joves independentistes.

