El divertit (i romàntic) retrobament entre Marc Giró i Toni Cruanyes a l'«Està Passant»

El retrobament més esperat per tothom: Toni Cruanyes 💞💞 Marc Giró#EstàPassantTV3

▶️https://t.co/om9pC4XT0N pic.twitter.com/zvoo4yScfX — Està passant (@estapassanttv3) May 17, 2021

Marc Giró i Toni Cruanyes han tornat a retrobar-se al final del programa Està Passant de TV3. Durant diverses temporades, el col·laborador de l'espai que presenta Toni Soler i el periodista conductor del Telenotícies connectaven els dos programes amb una còmica conversa que ha regalat diversos moments icònics. Després de molts mesos sense poder reeditar aquell moment, els dos s'han retrobat en el programa d'aquest dilluns.El retrobament ha sigut per sorpresa, ja que Giró no s'ho esperava. "Em podríeu haver avisat!", es queixava entre somriures i dirigia tota la seva atenció al presentador del TN. Giró, que ha publicat un llibre que recull èxits per tot arreu, Pijos, ha tornat aquest dilluns a l'Està Passant per reivindicar el futbol femení i altres qüestions de l'actualitat.

