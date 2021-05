El consell nacional d'ERC dona el vistiplau aquest dimarts a l'acord amb Junts per formar un Govern de coalició, un cop s'hagi fet efectiva la investidura de Pere Aragonès. L'endemà de l'anunci de l'entesa, que permet esquivar la repetició electoral, els republicans han defensat el pacte, malgrat les diferències exhibides amb el soci independentista després de tres mesos de negociacions. La secretària general adjunta i portaveu del partit, Marta Vilalta, ha volgut "compartir amb tota la família republicana" l'acord per a la investidura d'Aragonès.En la compareixença, Vilalta ha valorat un acord que "permet anar més enllà i mirar al futur". La diputada dels republicans ha definit la negociació de "llarga i feixuga", més del que haguessin volgut, però dona les gràcies per la "confiança", aconseguint un acord que permet desbloquejar la legislatura i evitar unes eleccions que "ningú volia". Vilalta ha celebrat que "no hi hagi tuteles externes ni imposicions de Madrid". Per la republicana, el pacte amb Junts blinda les accions pactades amb la CUP. Vilalta demana posar l'accent en la "justícia social" i celebra uns "nous lideratges" que, des d'ERC, tenen "moltes ganes" d'assumir.La diputada d'ERC ha defensat la futura acció "valenta" del Govern que presidirà Aragonès: "No venim a governar, venim a transformar". Vilalta es mostra ambiciosa arran de la conformació del nou executiu, explicant que volen "fer trontollar" els pilars dels últims quaranta anys, posant el Govern "al servei del poble i del país". "Som la generació que vol canviar el cicle de les coses", ha reivindicat.Vilalta també creu que es crea una nova Generalitat republicana, que ha d'enllaçar amb els canvis socials, tot recollint els aprenentatges dels últims anys: "L'1-O ens ha de servir per seguir actualitzant la Generalitat republicana". La representant d'ERC ha defensat que el màxim objectiu és "portar el país cap a la independència", amb 4 revolucions de caràcter "social, feminista, verd i democràtic". "Tindrem la força del 52% dels vots independentistes per transformar el país des del primer minut", ha defensat.ERC també es congratula d'haver aconseguit "liderar les àrees més estratègiques per implementar els canvis que el país necessita de cara al futur", en referència a les conselleries d'Educació; Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació; Feminismes i Igualtat; i Empresa i Treball. Vilalta ha explicat que impulsaran la "resolució" del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat posant-lo "contra les cordes" i defensant "l'autodeterminació i l'amnistia". Això, explica Vilalta, es farà tornant a la taula de diàleg, on es "resolen els conflictes polítics".En la mateixa línia s'ha expressat aquest dimarts el portaveu d'ERC al Congrés dels diputats, Gabriel Rufián, afirmant que "no canviarà res" en relació amb la política que han exercit fins ara els republicans a Madrid. En una roda de premsa aquest dimarts des de la cambra baixa espanyola, Rufián ha remarcat que la via per solucionar el conflicte entre Catalunya i l'Estat és "la dialogada" i "la de fer política".En última instància, Vilalta ha aprofitat la roda de premsa per fer un reconeixement "molt sincer" als membres del Govern en funcions, els quals finalitzaran les seves responsabilitats en els dies vinents: "Són un orgull per la ciutadania del país". La secretària adjunta dels republicans defensa que han estat pilotant un dels moments "més complicats" del país, i sempre anteposant el "bé col·lectiu per sobre del particular". Ara, demana aprofitar "noves oportunitats" per construir el "país del futur".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor