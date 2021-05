Barcelona reclama convertir l'edifici del Banc d'Espanya en un equipament cultural

El tinent d'alcaldia també ha matisat que no és el primer cop que es fa una proposta en aquesta línia i ha recordat que fins l'arribada de Sánchez a la Moncloa s'havien trobat amb la negativa del PP.En la defensa de la proposició, el regidor popular Óscar Ramírez ha indicat que l'edifici en qüestió és un espai de més de 27.000 m2 que podria ser "clau" al centre de Barcelona i ha alertat que les funcions de l'àmbit financer que ara s'hi duen a terme aniran minvant fins que quedi pràcticament alliberat. Per això, ha demanat plantejar-se ja els seus usos futurs i ha proposat que aquests siguin culturals.Tot i que el text aprovat no detalla què podria acollir l'edifici, Ramírez ha parlat en la seva intervenció d'opcions com ara una subseu del Prado o un museu dedicat a Dalí.La majoria dels grups han votat a favor de la proposició però ERC hi ha votat en contra perquè el PP ha rebutjat modificar el text presentat per incloure la petició dels republicans perquè la titularitat de l'edifici es traspassi a l'Ajuntament i sigui el consistori qui en decideixi l'ús.En una línia similar s'han expressat des de JxCat. El regidor Ferran Mascarell ha assenyalat que al darrere de la proposta hi ha una política del PP d'acabar convertint edificis en "sucursals que es pensen des de Madrid".