Crida a la solidaritat amb el pagès de Prats de Lluçanès a qui un foc ha cremat part de la granja

Imatge de la maquinària cremada. Foto: ACN

L'associació Pagesos GPS ha engegat una campanya de micromecenatge per ajudar Abel Peraire, el pagès de Prats de Lluçanès que aquest diumenge va patir un incendi a la seva granja . Un curtcircuit va originar un foc que li ha cremat totalment un cobert i la maquinària que hi guardava dins.Les pèrdues s'enfilen a 100.000 euros, i l'associació intenta recollir una part dels diners que necessita l'explotació del Soler de n'Hug per recuperar-se. Les aportacions poden anar des dels 10 euros fins als 500 i, a canvi, els participants reben algun obsequi com ara visites i tastos a la granja. La campanya durarà 44 dies.Peraire explica que la seva és una explotació familiar petita i, per tant, l'incendi ha suposat un "sotrac" molt important. Per això, es mostra molt agraït per l'onada de solidaritat que hi ha hagut a les xarxes, tot i que també està una mica aclaparat: "És molt diferent donar la teva solidaritat que no pas rebre-la, ja que et fa sentir una mica estrany", admet. Aquest pagès de Prats de Lluçanès creu que aquest tipus de campanyes de petites aportacions "poden ajudar a fixar la gent al territori"."Amb una petita aportació de diners pots ajudar que una persona no s'ensorri i, per tant, estàs fent també un gran servei al territori". De fet, Peraire creu que a la pagesia no li queda més remei que "fer pinya i donar-nos suport uns als altres".El Soler de n'Hug va ser un dels escenaris, juntament amb una masia de Calella, on es va forjar l'acord entre ERC i Junts. Dissabte passat aquesta masia de Prats de Lluçanès va acollir una reunió maratoniana entre els dos equips negociadors . De fet, Abel Peraire és germà d'Isaac Peraire, vicesecretari general de Vertebració Territorial i Partit Obert d'ERC. Un dia després d'aquesta reunió es va produir l'incendi en un cobert de la masia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor