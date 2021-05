El Govern reclama un «últim esforç» per evitar les aglomeracions dels caps de setmana

Altres notícies que et poden interessar

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha assegurat aquest dimarts que el Govern està "preocupat" per les imatges dels dos últims caps de setmana, en els quals s'han registrat aglomeracions especialment en zones de Barcelon a. Davant d'això, Budó ha demanat un "últim esforç" a la ciutadania per evitar reunions massives en la línia d'acabar de vèncer la quarta onada de la pandèmia, que va a la baixa des de fa dies arran de l'acceleració de la campanya de vacunació . La portaveu del Govern ha assenyalat que, davant del relaxament de les mesures previst per la setmana vinent -més horaris per a la restauració, per exemple- cal continuar observant totes les prevencions."Fem una crida a la responsabilitat", ha destacat Budó, que també s'ha referit a la possibilitat que la mascareta deixi de ser obligatòria en exteriors al llarg de les properes setmanes. Va ser Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, qui va assenyalar ahir que la protecció es podria començar a deixar de fer servir en el termini d'un mes, sempre i quan així ho avalessin les autoritats sanitàries. De fet, Budó ha indicat que la mascareta només recomanaran abandonar-la a l'aire lliure quan ho ho validin els experts. En interiors, això sí, aniria per més llarg: hi ha més possibilitats de contagis i, per tant, calen més prevencions.Els dos caps de setmana posteriors a l'aixecament de l'estat d'alarma -circumstància que ha deixat dense efecte el toc de queda, fixat a Catalunya fins a les deu de la nit durant mig any- han registrat aglomeracions arreu del país . El barri del Born, a Barcelona, i les platges de la Barceloneta, també a la capital, han estat protagonistes d'actuacions de la Guàrdia Urbana i dels Mossos pes disgregar reunions de desenes de persones, algunes de les quals no complien amb les restriccions de reunió -fixades per només sis persones- i tampoc amb l'ús obligatori de la mascareta al carrer. La nit de dissabte passat, per exemple, es van haver de desallotjar fins a 9.000 persones

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor