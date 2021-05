Les entitats ecologistes de Collserola portaran el nomenament del nou gerent a Antifrau

Nou moviment davant el nomenament irregular de Josep Perpinyà com a nou gerent del Parc Natural de Collserola, un cas que esquitxa Núria Marín , presidenta de la Diputació de Barcelona. La Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC) -que aglutina diverses entitats ecologistes en defensa de l'entorn natural com Ecologistes de Catalunya o l'ADENC- requerirà al Síndic de Greuges, a l'Oficina Antifrau i a la Comissió de Transparència de la Generalitat de Catalunya la designació del nou càrrec perquè es revisi tot el procediment administratiu i, si s'escau, s'"anul·li" la seva adjudicació.En un comunicat , expliquen que l'objectiu és "descartar qualsevol ombra de dubte de corrupció administrativa i de pràctica de portes giratòries". En el text, assenyalen que la PCDC, que participa en el Consell Consultiu del parc, "rebutja amb contundència aquest nomenament que no respon a la millor opció per garantir la gestió ambiental, sinó a maniobres de poder poc transparents".Les entitats qüestionen que el nomenament de l'exalcalde socialista de Sant Just Desvern, que va renunciar al càrrec al·legant motius de salut, ara opti per ser el nou director del PNC. A més, consideren que la plaça hauria de recaure sobre una persona amb "preparació científica, tècnica i jurídica rellevant per afrontar els reptes" del Consorci. Amb aquesta designació, diuen, "es dona un missatge fraudulent a la ciutadania i a les noves generacions en el sentit que la formació i la capacitació no són determinants per dirigir la gestió d'un parc natural sinó la militància d'un partit polític.Aquest dilluns, el grup municipal d'ERC de Molins de Rei exigia explicacions per l' irregular procediment del nomenament del nou gerent del Parc Natural de Collserola, l'exalcalde socialista de Sant Just, Josep Perpinyà . Els republicans presentaran una instància per convocar urgentment una Junta de Portaveus Extraordinària i demanar explicacions al vicepresident de la Comissió Executiva del Consorci i alcalde de Molins (PSC), Xavi Paz, pel seu presumpte paper en la designació d'aquest càrrec. Uns fets que qualifiquen de "greus i preocupants".Tot plegat sorgeix arran de l'incompliment de les bases del concurs per la plaça de director-gerent del PNC que havien estat aprovades en sessió ordinària de la Comissió Executiva el passat mes de desembre de 2020. Aquestes bases preveien que l'executiu era l'òrgan competent per designar el futur gerent; però Perpinyà va acabar sent escollit i nomenat sense el seu coneixement ni debat.Segons va exposar aquest passat divendres en un comunicat el Consorci de Collserola , el procediment va ser "jurídicament escrupolós" davant la legalitat vigent. Tot i això, els Serveis Tècnics de l'entitat admeten que les bases del concurs no es van aplicar perquè el text havia quedat "desfasat" i, per tant, "inoperant" degut a la modificació de la Llei Municipal de Règim Local catalana que podia invalidar aquest recorregut. Apunten que "no es va tenir en compte que la llei havia canviat i, per tant, l'element decisori explicitat no era l'adequat".Un canvi en el procés de selecció i nomenament del nou gerent del qual els representants de la Comissió no n'eren conscients, ja que esperaven formar part del procés d'elecció i per això han fet notar el malestar a la presidenta del Consorci -que ara recau en la presidenta de la Diputació de Barcelona Núria Marín-, que assegura que va complir amb el que li van aconsellar els serveis jurídics i signar el nomenament de Perpinyà.En aquest sentit, el Comitè Tècnic va elaborar un informe de proposta dels tres candidats finalistes amb millors valoracions atenent a criteris de competència professional i experiència en l'àmbit públic o privat i al desenvolupament de tasques d'alt nivell de responsabilitat, directives i de planificació amb experiència en gestió relacionada amb espais naturals i urbanisme, destacant-ne un d'ells. Un document que es va traslladar al vicepresident executiu, l'alcalde socialista de Molins de Rei, Xavier Paz, qui ho va elevar directament, sense passar per l'executiu, a la taula de la presidenta del Consorci Núria Marín per procedir a la signatura i nomenament.

