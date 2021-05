El govern espanyol ha reaccionat a l'acord entre ERC i Junts per cosntituir el nou Govern de la Generalitat. Després del consell de ministres celebrat aquest dimarts, la ministra portaveu, María Jesús Montero, ha assegurat que el nou executiu permetrà centrar-se en els temes que "ocupen i preocupen els ciutadans", com la crisi pandèmica i la situació econòmica.La portaveu ha assenyalat que el govern espanyol vol traslladar la "urgència" a reprendre l'agenda política pendent i ha volgut subratllar que tenen "la mà estesa per donar continuïtat a la mesa de diàleg i resoldre la crisi de convivència a Catalunya".María Jesús Montero ha afirmat que "hi ha poc a dir" sobre l'acord assolit per les dues forces polítiques independentistes. Sobre la nova estructura del Govern català, Montero ha dit que l'executiu espanyol respecta "l'autonomia" i la manera com s'estructura un govern com el de la Generalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor