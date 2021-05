A quins països d'Europa pots viatjar i amb quines restriccions?

Un avió aterrant Foto: Unsplash

La pandèmia del coronavirus ha provocat molts canvis en els hàbits. Un d'ells és que les vacances es reservin amb molt poca antelació per possibles canvis en les restriccions del destí escollit o també per l'evolució de la Covid-19 a casa nostra. Amb tot, la tendència del coronavirus és molt bona i, acompanyada de la campanya de vacunació massiva, aquest estiu s'hauria de poder recuperar bona part de la normalitat en els viatges internacionals.Ara mateix, la major part d'aeroports del continent estan oberts per als turistes de l'Estat, però amb condicions -poden ser tests i quarantenes-. Al següent mapa es pot veure, país per país,Clicant el país i després l'enllaç de cada un, es pot comprovar si s'hi pot anar i amb quines mesures ara mateix. Aquí tambe pots consultar les restriccions a escala mundial

Mapa de les restriccions en l'àmbit europeu.

Sense restriccions

Restriccions lleus

Fortes restriccions

A Europa, fins a tres països tenen les fronteres totalment obertes per als turistes catalans. SónEn el cas andorrà, els motius són evidents. Pel que fa als dos països dels Balcans, la seva situació de la pandèmia és d'un control absolut. A Macedònia la incidència del virus s'ha desplomat fins a les xifres del juny passat després d'una forta onada viscuda aquesta primavera. Exactament igual es troba Albània, que ronda tan sols la vintena de contagis diaris.El gruix d'estats europeusAixí, a l'espera del passaport d'immunitat per als vacunats, de moment cal presentar un test negatiu o fer una quarantena de 10 a 14 dies a l'arribada en la majoria de llocs.són alguns dels molts països que imposen restriccions ara mateix. El ràpid avenç en la immunització i la bona dinàmica dels indicadors amb el bon temps podrien ajudar a obrir més les fronteres, especialment entre els països de la Unió Europea.Elssón els més contraris a l'obertura de fronteres. Així, Dinamarca, Noruega, Finlàndia, Letònia i Estònia veten l'entrada de turistes., exceptuant casos molt concrets i que en cap cas inclouen els viatges d'oci. Curiosament, aquests països no han estat els més castigats pel virus des de l'inici de la pandèmia, però actualment tenen pitjors dades que el 2020, quan la Covid-19 va afectar més el nostre entorn.

