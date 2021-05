El PP recorrerà al Suprem qualsevol indult als presos si no demanen perdó

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertit aquest dimarts que la seva formació recorrerà davant del Tribunal Suprem un possible indult als presos independentistes. Segons Casado, "la llei d'indults a Espanya requereix el penediment, i si es concedeixen els indults sense complir la llei el PP els recorrerà".La llei de 1870 fixa com a condicions per poder concedir un indult "que no causi perjudici a una tercera persona o no danyi els seus drets" i que "el penat obtingui, abans de gaudir de la gràcia, el perdó de la part ofesa", però no estableix el penediment com a condició.