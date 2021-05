Aragonès agraeix la tasca dels consellers l'última reunió de l'actual Govern

El Palau de la Generalitat ha acollit aquest dimarts l'última reunió de l'actual Govern i, probablement, l'última roda de premsa de Meritxell Budó com a consellera de la Presidència. Després de l'acord rubricat ahir entre ERC i Junts, que servirà per desbloquejar la investidura de Pere Aragonès aquesta mateixa setmana, els consellers s'han reunit sabent quina serà l'estructura del nou executiu i, en alguns casos, amb la incògnita de si continuaran formant part del gabinet català . Budó ha assenyalat que Aragonès ha aprofitat la trobada de tots els consellers per agrair-los la seva feina i per passar revista a una legislatura que ha estat "complexa". Marcada per la pandèmia, però també per la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes que van promoure l'1-O i també per la inhabilitació de l'expresident Quim Torra.Torra serà present a la presa de possessió d'Aragonès, que es produirà en els propers dies. Primer, això sí, haurà de ser investit al Parlament. Laura Borràs, presidenta de la cambra, ha arrencat aquest migdia la ronda de contactes amb els grups, i proposarà demà la investidura del candidat d'ERC, que es podria celebrar entre dijous i divendres. La llei marca que, un cop escollit, té cinc dies per prendre possessió. Es farà a Palau i complint amb les mesures sanitàries, de manera que amb menys assistents del que és habitual. La previsió és que la setmana vinent ja funcioni el nou executiu.El futur Govern tindrà 14 conselleries , una més que ara, tal com havia proposat des d'un inici Aragonès. ERC controlarà aquests àmbits: Presidència (amb Laura Vilagrà com a favorita per liderar-la); Educació; Feminismes i Igualtat; Interior; Empresa i Treball; Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació; i Cultura. Pel que fa a Junts, aquestes seran les seves àrees d'influència: Vicepresidència, Economia i Hisenda (amb Elsa Artadi al capdavant); Acció Exterior i Transparència (Josep Rius és el més ben situat); Salut (amb Josep Maria Argimon com a conseller); Polítiques Digitals, Infraestructures i Agenda Urbana; Recerca i Universitats; Justícia; i Drets Socials. Un cop Aragonès prengui possessió, a finals d'aquesta setmana o principis de la vinent, es procedirà als nomenaments.

