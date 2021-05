El PP retallaria set punts al PSOE en unes eleccions estatals, segons el CIS

El baròmetre del mes de maig del CIS apunta que el PSOE guanyaria unes eleccions generals amb el 27,9% dels vots, però el PP li retallaria la distància en set punts i se situaria a quatre punts i mig i amb el 23,4% dels vots. Els socialistes tenien 11 punts de distància respecte als populars en l'última enquesta.L'ascens del PP contrasta amb el descens de Vox, que es manté com a tercera força amb el 13,7% dels vots, però perd gairebé dos punts respecte al baròmetre anterior, que augurava que obtindria el 15,4% de les paperetes. Podem es manté quarta després de la marxa del seu líder, Pablo Iglesias, durant la nit electoral de Madrid. La formació morada rep el 10,4% dels vots, tres dècimes menys que a l'abril, quan el CIS li donava el 10,7% de les paperetes.Pel que fa a les forces independentistes, ERC es consolidaria com a primera formació amb el 3% dels vots, dues dècimes més que a l'anterior sondeig, i Junts guanyaria una dècima i rebria l'1,6% de les paperetes. La CUP es mantindria amb el 0,6% dels vots.En la resta de formacions estatals, Ciutadans confirma el seu descens i perdria prop d'un punt i mig per quedar-se amb el 5,3% dels vots. L'última enquesta deia que rebria el 6,7% dels sufragis. Després de les eleccions a Madrid Més País guanya un punt sencer i arriba al 3,8%. L'anterior sondeig apuntava que es quedava amb el 2,8%.L'enquesta es va fer entre el 4 i el 13 de maig, just després de les eleccions madrilenyes, i per tant ja contempla els efectes de la victòria de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. Es recull un descens en el nombre de votants del PSOE, que tot i guanyar les eleccions obtindria gairebé quatre punts menys que al mes d'abril, en què el CIS li atorgava el 31,5% dels vots. Per contra, el PP suma prop de tres punts. A l'abril, l'enquesta assenyalava que votaria la formació de Pablo Casado el 20,6% de l'electorat.

