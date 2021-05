Rufián afirma que «no canviarà res» en la política d'ERC a Madrid: «La via és la dialogada»

El portaveu d'ERC al Congrés dels diputats, Gabriel Rufián, ha afirmat que "no canviarà res" en relació amb la política que han exercit fins ara els republicans a Madrid. En una roda de premsa aquest dimarts des de la cambra baixa espanyola, Rufián ha remarcat que la via per solucionar el conflicte entre Catalunya i l'Estat és "la dialogada" i "la de fer política"."Quina és l'alternativa més enllà de fer piulades?", ha plantejat el portaveu d'ERC, que ha remarcat que els que critiquen el posicionament d'ERC responen "amb silenci o més tuits". Segons Rufián, l'aposta pel diàleg "és la via que ha fet guanyar" les eleccions als republicans i "la que té més confiança entre la gent". El diputat al Congrés ha esperat una nova reunió de la taula de diàleg, però ha evitat posar data.D'altra banda, Rufián ha defensat el pacte de Govern entre ERC i Junts presentat aquest dilluns i ha dit que "potser Junts no és tan de dretes com es diu". El portaveu dels republicans ha argumentat que la formació de Carles Puigdemont ha votat a favor d'iniciatives progressistes i que "aglutina molts espais, alguns de dretes".Rufián ha insistit en el fet que altres partits, com el PSOE, a qui se sol situar a l'esquerra, "a vegades no ho són tant". "El futur de la política són les coalicions de govern complicades", ha dit, en referència a les desconfiances sorgides entre ERC i Junts aquests últims mesos. Pel que fa a la feina al Congrés, Rufián ha dit que la coordinació de les forces independentistes "ja existeix".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor