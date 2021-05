El govern espanyol ha assegurat que "Ceuta és tan espanyola com Barcelona o Madrid", després que dilluns uns 6.000 immigrants, la majoria marroquins, travessessin la frontera de Ceuta. Així ho ha assegurat aquest dimarts el ministre de l'Interior, Fernando García-Marlaska, que ha comparegut junt amb la ministra portaveu, María Jesús Montero, després del consell de ministres. El ministre volarà a Ceuta després de la roda de premsa. El president espanyol, Pedro Sánchez, farà una declaració institucional després de la roda de premsa.Grande-Marlaska ha afirmat que "som i continuarem sent contundents en la defensa de les nostres fronteres" i ha explicat que s'ha procedit la devolució de 2.700 persones que han entrat il·legalment en territori espanyol. Ha informat també que s'han desplegat efectius de les forces armades, que fan patrulles conjuntes amb Policia i Guàrdia Civil.El ministre ha explicat que fa tres anys que aquest govern està duent a terme una política migratòria que està plenament coordinada amb la de la UE, ja que la frontera de Ceuta és també frontera de la Unió.Mentre l'exèrcit -amb efectius de la Legió i Regulars- ha pres els carrers de Ceuta, l'executiu espanyol ha enviat a Ceuta un contingent de reforç de 200 agents, 150 de la Policia Nacional i 50 de la Guàrdia Civil. La crisi s'està estenent també a Melilla, on han entrat les darreres hores 86 subsaharians.Els ministres no han volgut donar detalls dels contactes diplomàtics que Sánchez està duent a terme en aquests moments. Tant Montero com Grande-Marlaska sí que han fet una crida a evitar expressions d'"odi" a partir d'aquesta crisi, en referència a comentaris sorgits des de sectors de l'extrema dreta en contra de la població nord-africana.La recent hospitalització a Espanya del líder del Front Polsario, Brahim Gali, va generar una profunda irritació a Rabat, que ja va anunciar que el fet "tindria conseqüències". Es considera que aquest episodi té una relació directa amb aquesta crisi diplomàtica amb Rabat. Tot i així, els dos membres de l'executiu s'han resistit a relacionar de manera directa la presència de Gali a Espanya amb aquesta crisi.Fins a 6.000 persones van travessar dilluns la frontera entre el Marroc i Ceuta, de les quals unes 1.500 menors d'edat. És la xifra que ha confirmat aquest dimarts al matí en una entrevista a TVE el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha destacat que és un nombre "molt important" i que es tracta sobretot de ciutadans marroquins. Marlaska ha dit que l'Estat espanyol ja ha obligat 1.500 persones a retornar al Marroc i que "continuarà amb les devolucions". El titular d'Interior també ha dit que hi ha més persones esperant per intentar passar la frontera i arribar a Espanya i que al llarg d'aquest dimarts arribaran 200 efectius policials per "completar" la plantilla que hi ha a Ceuta.Fonts de La Moncloa han comunicat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, farà una declaració institucional sobre la qüestió aquest dimarts després del Consell de Ministres després de cancel·lar el viatge que tenia previst a París per participar en una cimera. En una piulada a Twitter, Sánchez ha dit que la seva "prioritat és tornar la normalitat a Ceuta".Les mateixes fonts traslladen que l'executiu dona "suport absolut" als ciutadans de Ceuta "per vetllar per la seva seguretat i garantir l'ordre públic". "Actuem ja per restablir la normalitat amb la màxima celeritat possible", afirmen. A Twitter, Sánchez ha remarcat que ho faran amb la "màxima fermesa".A la ciutat autònoma hi ha uns 1.100 efectius de les forces de seguretat als quals se sumaran 150 agents de la Policia Nacional i 50 de la Guàrdia Civil. Marlaska ha remarcat que es tracta d'entrades "il·legals" a Espanya i ha remarcat que hi ha una "crisis migratòria extraordinària a Ceuta"."Estem treballant per revertir la situació actual" i prendrem les "mesures necessàries i precises", ha afirmat. Marlaska ha dit que "fruit de la col·laboració" amb les autoritats marroquines s'estan "materialitzant les devolucions". Marlaska també ha explicat que unes 300 persones han tractat de saltar la tanca de Melilla i una vuitantena va aconseguir creuar.Preguntat per si el fet que Espanya hagi acollit el líder del Front Polisario, Brahim Gali, té relació amb aquests fets, Marlaska ha evitat relacionar-ho.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor