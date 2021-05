«Si el Canet Rock va bé, el Govern haurà de permetre concerts com els d'abans»

"La imatge de molta gent cantant, ballant i abraçant-se serà possible"

El Canet Rock torna aquest estiu. Així ho ha confirmat el mateix festival aquest dimecres després de mesos de negociació amb les autoritats sanitàries del país. Serà una edició especial: emotiva, de ben segur, però respectant una sèrie de mesures de seguretat com realitzar una prova d'antígens abans d'accedir al concert i, en principi, portar una mascareta FFP2. Amb un aforament de 22.000 assistents, formarà part d'una prova pilot amb control epidemiològic posterior i serà la continuació de l'estudi observacional que van dur a terme Festivals per la Cultura Segura al Palau Sant Jordi.L'edició 2021 del Canet Rock vol ser un precedent en la normalització dels concerts i l'oci a Catalunya. És per això que aparlem amb Laura Duran, directora artística del festival, que ens en dóna tots els detalls i reflexiona sobre l'estat del panorama cultural i musical català que sobreviu a la pandèmia.La programadora musical, vocal de l'acadèmia de la música catalana, s'encarrega de decidir quins grups actuen en cada edició del Canet Rock. "Intento estar pendent de què hi ha a la música catalana, què agrada i quina és la qualitat de les actuacions en directe de les nostres bandes. També intento que cada edició del Canet compti amb grups nous que no hi hagin actuat mai però que poden ser apostes de futur", comenta.- El que farem serà una prova pilot amb control epidemiològic posterior. No serà un assaig clínic, sinó una prova diferent. El que tornarem a intentar demostrar és que la cultura és segura perquè, catorze dies més tard, comprovarem si hi ha hagut contagis amb els sistemes de seguretat sanitaris que haurem aplicat. El que vull dir és que aquest any Canet Rock no és només un festival. El que esperem és que, si l'experiència va bé, tingui unes conseqüències per tot el sector; que demostri finalment que, si hi ha les mesures sanitàries pertinents, la cultura es pot celebrar d'una forma bastant similar a com ho fèiem abans.- En aquesta edició l'única diferència serà que la gent haurà de portar mascareta. I això suposant que encara n'hàgim de portar, perquè amb les declaracions que va fer Fernando Simón dilluns no ho tenim massa clar. És probable que no hàgim de portar mascareta, però ara com ara nosaltres contemplem el Canet Rock amb una FFP2 i una prova d'antígens negativa realitzada abans d'entrar. El resultat del test quedarà registrat en una aplicació que demostrarà que les 22.000 persones assistents a l'acte són negatives.No ho sabem. De moment segur que és amb mascareta, però d'ara fins que se celebri estarem pendents de les indicacions del Procicat . Nosaltres ens regim pel que ens digui aquest òrgan i el Departament de Salut. Avui dia ens diuen que el concert haurà de ser amb mascareta, però si canvia la situació nosaltres obeirem les ordres que ens donin.- Depèn de la responsabilitat humana. És a dir: la mascareta només es podrà treure a la zona de restauració, que estarà habilitada de forma que hi hagi prou distància perquè la gent pugui menjar i beure. Davant de l'escenari se n'haurà de portar, però no caldrà mantenir la distància social: la imatge de molta gent cantant, ballant i abraçant-se serà possible. Aquesta situació no crec que canviï per molt que millori la situació sanitària; segurament la zona de restauració i beguda serà a part del concert.- Completament. Estem totalment segurs que Canet Rock serà un espai segur. S'ha demostrat que tant a l'Apolo com al Sant Jordi era molt més segur ser allà dins que no pas fora perquè teníem garantits tots els tests d'antígens negatius. A més, el grau de vacunació el mes de juliol serà bastant més alt i és bastant probable que la velocitat de propagació hagi baixat molt. Estem tranquil·líssims. Tenim un equip de metges al darrere que ens ajuden a fer el festival de manera molt segura.- No. Serà exactament el mateix. En principi la novetat és que al juliol ho farem a l'aire lliure i massivament.- Vam valorar la idea de tornar a posposar Canet Rock, però finalment, de la mà de les autoritats sanitàries, hem decidit no fer-ho. Les mateixes autoritats ens han aconsellat que celebréssim els festivals Vida , Canet Rock i Cruïlla a la vegada, perquè com a prova pilot és molt interessant. Potser sí que hauria estat més pràctic fer-ho al setembre, però Salut encara no sap en quina situació ens trobarem llavors.- Les dues coses. La cultura és un dels sectors més perjudicats de tots. Per tant, com abans tornem a l'activitat, millor. Sobretot ara que hem demostrat que la cultura és segura. Realment el nostre sector té molta pressa per reactivar-se. Estem parlant de molts llocs de treball: darrere l'artista hi ha tota una indústria cultural i fins i tot darrere encara hi ha empreses que ofereixen serveis de neteja, de so, d'il·luminació... A més, anímicament no podem retenir més la gent jove. Canet Rock significa un espai de llibertat per molts nois i noies. Si podem fer alguna cosa perquè recuperin la seva socialització, és el nostre deure ajudar-los.- La cultura, amb mesures, no s'hauria d'haver aturat. Quanta gent s'ha contagiat en un teatre, en presentacions de llibres o en un concert? No hi ha xifres sobre això. En canvi, hi ha altres sectors que s'han decidit mantenir oberts perquè l'economia del país ho necessitava. Al sector cultural, encara que d'entrada es va dir que era un bé essencial, no se'ns ha tingut en compte.- No. Això ja ho sabem. Hi ha països del nord en què el sector cultural té el triple de pressupost que nosaltres. Aquí no arribem ni al trist 2%. Som un país que no s'ha cregut mai realment que la cultura és un bé essencial, que fa les societats molt millors. Això seguríssim. No s'ha cregut prou que la cultura podia ser beneficiosa fins i tot en termes psicològics. Quan vam estar tots confinats, qui ens va salvar van ser els directes d'Instagram per part de músics que tocaven gratuïtament. Com a país, Catalunya encara té molta feina per creure's que la cultural és un bé essencial.- La música és oci però també cultura. El cas de Zoo, per exemple, transmet un missatge reivindicatiu imprescindible, que fa transformar les ments de la gent jove. No és només oci; és una mirada de transformació social en les seves lletres. I això ho fan molts dels músics que actuen a Canet Rock. Per sort, tenim moltes bandes amb consciència social que, maquillat d'oci, canten a un canvi social, fan un acte reivindicatiu. És una forma molt intel·ligent de mobilitzar els joves. És a dir: els dius que els estàs oferint oci però en realitat estan cantant a un canvi. Aquesta és la grandesa dels músics que tenim al Canet.- [Riu] Cadascú s'ho mira com vol. Jo crec que el tema de les lletres és súper important. Si alguna persona vol oci estrictament pot anar a ballar reggaeton a una discoteca. A Canet Rock sempre intentem afegir al festival un missatge social. Cada any parlem de la llibertat d'expressió, des que Valtònyc és a l'exili posem un vídeo seu, defensem la llibertat dels presos polítics, hem estat anys parlant del drama migratori... Intentem que l'escenari del Canet no sigui només per ballar sinó que darrere hi hagi un missatge. Formem part de la plataforma Cultura amb causa i intentem que el nostre festival no sigui només un espai en què sona música de fons, sinó que signifiqui aquest espai de llibertat que inherentment li pertoca a la gent jove.- Serà la més emocionant de la història. Perquè serà una manera de recordar d'on venim, tot el que hem passat i la mascareta ens recordarà tot el que hem patit. Però per una altra banda serà la celebració de la vida. Ens tornarem a trobar. Els artistes, tota la indústria cultural i sobretot el públic. Serà l'edició més emocionant sense cap mena de dubte. Al Palau Sant Jordi no paràvem de plorar: ho feia el públic, els treballadors... L'emoció de tornar a viure un directe segur que convertirà aquesta edició en la més especial i emotiva.- No ho sabem. Si les dades de l'estudi epidemiològic posterior al Canet Rock són bones, crec que automàticament el Govern haurà de donar llum verda perquè tornem a tenir els concerts com abans. La prova pilot tindrà conseqüències bones i espero que signifiqui que, després de Canet Rock, tota la resta de festivals i festes majors programin amb normalitat.- Per descomptat. Tenim el suport de tot el sector precisament perquè pensem que el nostre cas ha de tenir conseqüències. Ha de fer que es pugui reactivar tot el sector, i com que nosaltres actuem la primera setmana de juliol, m'agradaria pensar que a l'agost, setembre i octubre podrem tornar a tenir concerts pràcticament com els d'abans.- Honestament, hi ha molts músics que ho han passat molt malament, que no han remuntat i que no remuntaran. No totes les bandes del país han pogut aguantar la pandèmia. Amics i coneguts que són músics han deixat la professió i ara es dediquen a una altra cosa. La pandèmia ha escombrat molt talent que no tornarà. Durant els primers sis mesos de crisi, l'activitat musical del país es va reduir un 95%. Hem perdut una generació de talent. Haurem d'esperar un parell d'anys perquè hi hagi noves fornades de músics.

