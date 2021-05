Sànchez assenyala la «desconfiança» com a causa del retard en l'acord d'ERC i Junts

El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha assegurat aquest dimarts en una entrevista al Planta Baixa de TV3 estar "cansat però feliç" per l'acord amb ERC. Sànchez creu que "calia assumir responsabilitats" i fa autocrítica: "Hauríem d'haver tancat l'acord abans". Els resultats del 14-F, per Sànchez, obligaven a "mirar-se als ulls" i a "fer-se el favor d'entendre's".Tot i l'acord, Sànchez admet que continuen faltant "espais de confiança" per les "motxilles" qeu porten al darrere. Sànchez, però, nega que els organismes de coordinació establerts en el document presentat ahir sigui per gestionar aquesta "desconfiança", sinó que han de ser unes estructures que "ajudin a fer camí" i permetin "anticipar-se" a les discrepàncies que vagin sorgint entre els partits independentistes.Sànchez, ha assegurat també que la desconfiança entre el seu partit i ERC ha estat el "gran adversari" de l'acord de Govern que finalment s'ha tancat. En una entrevista a Catalunya Ràdio , Sànchez ha aplaudit que en les últimes setmanes i mesos s'hagi pogut "foragitar" la desconfiança entre els dos socis independentistes i que s'han posat fonaments "més sòlids" entre Junts i ERC.Sànchez ha explicat que la manca de confiança ha determinat el retard en tancar l'acord i ha concretat que feia setmanes que el document estava gairebé enllestit. Ha apuntat que sempre va creure que s'arribarà a un acord. També ha explicat que al nou Govern cap dels partits impulsarà "vetos".Prèviament, en una entrevista a RAC1 , Sànchez havia explicat entre el document final de l'acord i l'inicial de fa unes setmanes hi ha "variacions molt petites" i que estava completat al 90%. "El problema principal que hi ha hagut ha estat el dèficit de confiança entre els socis", ha apuntat. També ha explicat que no ha valorat l'acord de Govern entre ERC i Junts amb el president d'ERC, Oriol Junqueras, tot i compartir presó. "No n'hem tingut ocasió", ha puntualitzat. "No ens hem vist", ha concretat."Ens hem mirat poc als ulls i sempre ens quedava la pregunta de si seríem nobles, responsables i mantindríem l'acord. Si respectaríem les estratègies i rivalitzaríem electoralment. Era inevitable cremar unes etapes, escenificar unes crisis. Tot ha anat agafant forma", ha detallat.Sánchez ha defensat que l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, no ha participat en cap reunió i ha mantingut "un paper absolutament distant", tot i que "ha estat situat permanentment a la boca de massa persones, però forma part d'aquesta guerra". El secretari general de Junts ha indicat que "en cap document s'ha plantejat mai una tutela directa ni indirecta". Sánchez ha remarcat que "plantejàvem donar un reconeixement al Consell per la República, però tuteles cap ni una"D'altra banda, Sánchez ha explicat que el vicepresident Pere Aragonès volia un Govern amb 14 conselleries i que Junts ho ha acceptat. Ha opinat que és difícil trobar un "millor nom" que el del doctor Josep Maria Argimon per ser conseller de Salut.

