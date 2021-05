ERC obre la porta a ampliar el Govern d'aquí a dos anys aprofitant la qüestió de confiança

L'acord d'ERC amb JxCat és per a un Govern de coalició entre ambdues formacions tancat el cap de setmana, més de 80 dies després de les eleccions del 14 de febrer. Vilalta ha dit que els republicans n'estan "molt satisfets" tot i que "segur que totes les parts han cedit".Les dues formacions han dissenyat un executiu amb 14 conselleries repartides al 50% i es vol que sigui paritari. ERC tindrà, a més de la presidència de la Generalitat per Pere Aragonès, el Departament de la Presidència; Feminismes i Igualtat; Educació; Empresa i Treball; Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació; Interior; i Cultura. Junts serà responsable d'Economia i Hisenda i vicepresidència; Salut; Polítiques Digitals; Acció Exterior; Recerca i Universitats; Justícia; i Drets Socials. Hi haurà una portaveu, que serà proposada per ERC i no ha de ser necessàriament consellera. En aquest enllaç podeu consultar com estan, ara mateix, les travesses. Amb les carteres definides, falta concretar noms. Sobre la taula n'hi ha diversos que han sonat amb força les darreres setmanes i que tenen possibilitats reals d'entrar o mantenir-se al Govern. D'altres, han anat entrant i sortint de les travesses i tenen més difícil accedir o continuar a l'executiu. La tria d'uns perfils condiciona, per una qüestió d'equilibris, el futur d'altres.